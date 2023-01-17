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Военное обозрение

Американский канал: США превратили Украину в большую лабораторию по тестированию американских вооружений в боевых условиях

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Источник изображения: topwar.ru

Военный конфликт на Украине выгоден США, прежде всего компаниям военно-промышленного комплекса. Как пишет CNN, Вашингтон воспользовался возможностью и превратил украинскую территорию в одну большую лабораторию для тестирования американских вооружений.

Соединенные Штаты испытывают разработанные системы вооружений в реальных боевых действиях, Вашингтон воспользовался уникальной возможностью испытать оружие не просто в каком-то боестолкновении с боевиками где-то в Азии или на Ближнем Востоке, а в войне с промышленно-развитой страной, да еще и потенциальным противником. Причем боевые системы тестируются в условиях интенсивного применения.

Украина - абсолютно оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что ни одно из этого оборудования никогда не использовалось в войне между двумя промышленно-развитыми странами

- заявил источник CNN.

На сегодняшний день США получили огромное количество информации по американским системам вооружений и даже успели сделать некоторые выводы, хотя изучать полученные данные придется "годами". Например, установлено, что РСЗО HIMARS требуют частого технического обслуживания из-за интенсивности применения, а буксируемые гаубицы М777 могут вообще снять с вооружения, так как они ненадежны, их трудно перемещать и прятать от беспилотников. Беспилотники Switchblade 300 и противорадарные ракеты показали небольшую эффективность, хотя на них возлагались определенные надежды. Применение российскими войсками дронов-камикадзе "Ланцет" показало практическое отсутствие защиты американской бронетехники от ударных дронов.

По словам конгрессмена Джима Хаймса из комитета палаты представителей по разведке, по информации, полученной из Украины, "можно написать целую книгу".

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
M777
Проекты
БПЛА
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