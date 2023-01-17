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Интерфакс-АВН

Белоруссия и Россия в 2023г реализуют три программы по безопасности границ - Мезенцев

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Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Минск. 15 января. ИНТЕРФАКС - Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что Белоруссия и Россия в 2023 году начнут реализацию трех программ по обеспечению безопасности своих границ.

"По-особому видим задачи для обеспечения безопасности Союзного государства. Не случайно из четырех программ, которые будут реализовываться с этого года, три посвящены тематике пограничной безопасности и поддержке в усовершенствовании инфраструктуры совместной группировки Союзного государства", - рассказал госсекретарь СГ в воскресенье в эфире гостелеканала ОНТ.

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Страны
Белоруссия
Россия
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