Белоруссия и Россия в 2023г реализуют три программы по безопасности границ - Мезенцев

Минск. 15 января. ИНТЕРФАКС - Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что Белоруссия и Россия в 2023 году начнут реализацию трех программ по обеспечению безопасности своих границ.

"По-особому видим задачи для обеспечения безопасности Союзного государства. Не случайно из четырех программ, которые будут реализовываться с этого года, три посвящены тематике пограничной безопасности и поддержке в усовершенствовании инфраструктуры совместной группировки Союзного государства", - рассказал госсекретарь СГ в воскресенье в эфире гостелеканала ОНТ.