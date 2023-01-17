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Интерфакс-АВН

В Совбезе Белоруссии подтвердили проведение учений ОДКБ и территориальной обороны в республике

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ВС Беларуси
ВС Беларуси.
Источник изображения: belvpo.com

Минск. 15 января. ИНТЕРФАКС - В начале осени на территории Белоруссии пройдут три учения КСОР ОДКБ, разведывательных и тыловых подразделений, сообщил первый замгоссекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко.

"Из четырех учений, которые ежегодно проводит организация, три планируется провести на территории нашей страны. Это учения "Взаимодействие" коллективных сил оперативного реагирования, учения "Поиск" разведывательных подразделений, учения "Эшелон" - тыловых. Это все пройдет на территории нашей страны в сентябре", - заявил Муравейко в эфире гостелеканала СТВ в воскресенье.

Кроме того, он подтвердил проведение в первом квартале 2023 года учений территориальной обороны, которые были запланированы ранее. "Такие учения проводились и будут проводиться. Кстати, ближайшие уже будут в первом квартале текущего года", - сообщил Муравейко.

Он рассказал о намерении призвать "взрослое поколение" для участия в вопросах теробороны. "Они (подразделения территориальной обороны - ИФ) не просто боеспособны, они универсально готовы защищать свой участок земли, свой родной дом, свою Родину", - отметил Муравейко.

Также Муравейко сообщил, что в 2023 году во время председательства Белоруссии в ОДКБ в стране будет проведена международная конференция по евразийской безопасности, ожидается широкий диалог на уровне министров иностранных дел, министров обороны, секретарей Совета безопасности по линии ОДКБ - КНР.

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