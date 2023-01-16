Столтенберг: нормализации отношений Запада с РФ не будет и после урегулирования на Украине

По словам генсека НАТО, как раньше не будет, "даже если на Украине замолчат пушки"

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что нормализация отношений западных стран с Россией не наступит и после окончания конфликта на Украине. Такую оценку он высказал в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в воскресенье.

"Как раньше не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются", - заявил он.

Генсек также отметил, что Западу "не следует недооценивать Россию", у которой в распоряжении находятся "огромные ресурсы".