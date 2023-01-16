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ТАСС

Столтенберг: нормализации отношений Запада с РФ не будет и после урегулирования на Украине

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/ Olivier Matthys

По словам генсека НАТО, как раньше не будет, "даже если на Украине замолчат пушки"

БЕРЛИН, 15 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что нормализация отношений западных стран с Россией не наступит и после окончания конфликта на Украине. Такую оценку он высказал в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в воскресенье.

"Как раньше не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются", - заявил он.

Генсек также отметил, что Западу "не следует недооценивать Россию", у которой в распоряжении находятся "огромные ресурсы". 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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