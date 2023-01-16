В Киеве заявили, что Турция предлагает свою территорию для гумкоридора между РФ и Украиной

Это предложение стороны продолжают обсуждать, сообщил уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в воскресенье заявил, что Турция предлагает использовать свою территорию для запуска гуманитарного коридора между Россией и Украиной для возвращения раненых и гражданских лиц.

"Идея турецкой стороны состоит в том, что они хотят стать посредниками, они хотят, чтобы использовали их каналы коммуникации с Российской Федерацией, и гражданские лица или раненые военные - мы тоже об этом говорили - как вариант, могли сначала возвращаться из Российской Федерации в Турцию, а затем они будут возвращаться на территорию Украины", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".

При этом Лубинец отметил, что это лишь предложение, которое стороны продолжают обсуждать.

На полях международной конференции омбудсменов "Будущее прав человека в XXI веке", проходившей 11-12 января в Анкаре, российский омбудсмен Татьяна Москалькова провела несколько встреч с Лубинцом, а также трехстороннюю встречу с участием турецкого коллеги Шерефа Малкоча.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает идею организации гуманитарных коридоров для вывоза раненых из зоны боев на Украине и в других регионах. Он отметил, что с такой инициативой выступил Малкоч. Позднее турецкий омбудсмен заявил, что Эрдоган планирует переговорить по телефону с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для обсуждения этого предложения. Комментируя сообщения об инициативе создания гуманитарного коридора между РФ и Украиной, Москалькова сообщила журналистам, что ожидает ясности в этом вопросе от Турции. По ее словам, без решений высшего руководства государств никакие инициативы по взаимному обмену ранеными или пленными невозможны.