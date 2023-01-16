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ТАСС

Глава комитета Госдумы по обороне не поддержал идею полугодовых сборов для молодежи

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Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.
Источник изображения: Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Как заявил Андрей Картаполов, российская система мобилизационного резерва сейчас полностью отвечает всем угрозам, которые стоят перед страной

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что не разделяет мнение других депутатов о необходимости проведения полугодовых военных сборов для всех молодых людей. По его мнению, российская система мобилизационного резерва в данный момент полностью отвечает всем угрозам, которые стоят перед страной.

"Каждый депутат имеет право на собственное мнение, и каждый депутат имеет полное право это мнение высказывать. Я подобный подход не разделяю. На сегодняшний день та система мобилизационного резерва, которая создана в нашей стране, полностью отвечает тем угрозам и вызовам, которые перед нашей страной стоят. И никакой необходимости всю молодежь прогонять через какие-то военные сборы на сегодня нет", - сказал он в эфире телеканала РБК.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сообщил изданию Ura.ru о том, что после принятия закона об изменении призывного возраста неслужившие россияне старше 30 лет будут отправляться на военные сборы, чтобы получить военно-учетную специальность. 

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