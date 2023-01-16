Глава комитета Госдумы по обороне не поддержал идею полугодовых сборов для молодежи

Как заявил Андрей Картаполов, российская система мобилизационного резерва сейчас полностью отвечает всем угрозам, которые стоят перед страной

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что не разделяет мнение других депутатов о необходимости проведения полугодовых военных сборов для всех молодых людей. По его мнению, российская система мобилизационного резерва в данный момент полностью отвечает всем угрозам, которые стоят перед страной.

"Каждый депутат имеет право на собственное мнение, и каждый депутат имеет полное право это мнение высказывать. Я подобный подход не разделяю. На сегодняшний день та система мобилизационного резерва, которая создана в нашей стране, полностью отвечает тем угрозам и вызовам, которые перед нашей страной стоят. И никакой необходимости всю молодежь прогонять через какие-то военные сборы на сегодня нет", - сказал он в эфире телеканала РБК.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сообщил изданию Ura.ru о том, что после принятия закона об изменении призывного возраста неслужившие россияне старше 30 лет будут отправляться на военные сборы, чтобы получить военно-учетную специальность.