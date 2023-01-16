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Военное обозрение

В ходе ракетного удара назначенные объекты поражены, цели удара достигнуты - Минобороны

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Источник изображения: topwar.ru

Российское Минобороны подтвердило ракетный удар по системе военного управления и объектам энергетики Украины, нанесенный в субботу. Об этом говорится в новой сводке военного ведомства.

Согласно заявлению военных, 14 января 2023 года российские войска нанесли ракетный удар по объектам критически важной инфраструктуры, а также по системе военного управления Украины. Подробности Минобороны не приводит, но накануне Киев подтвердил попадание российских ракет по двум ТЭС, а также поражении объектов энергетики сразу в шести областях. Конечно, это не все подтвержденные попадания, но в военном ведомстве заявляют, что все назначенные объекты поражены, цели удара достигнуты.

Кроме того, артиллерией, авиацией и ракетными войсками в районе Константиновки поражены склад боеприпасов и база ремонта РСЗО. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена гаубицы М777, Д-20, САУ 2С3 "Акация", две гаубицы "Мста-Б", две САУ "Гвоздика", гаубица Д-30. Кроме того, в районе Константиновки уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Также уничтожен ЗРК "Оса-АКМ".

Основное внимание снова приковано к Донецкому направлению. По данным военных, наступление идет в направлении северных окраин Бахмута (Артемовска) и железнодорожной станции Соль. Сообщается, что атакуют "штурмовые отряды" во взаимодействии с подразделениями ВДВ ЮВО, при поддержке авиации, артиллерии и ракетных войск. Под "штурмовыми отрядами" видимо понимаются "музыканты" из ЧВК "Вагнера".

На Купянском под удары артиллерии попали подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Двуречное, Синьковка Харьковской области и Новоселовское. На Красно-Лиманском огнем артиллерии ЦВО и ударами армейской и штурмовой авиации нанесено поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Макеевка, Стельмаховка и Кузьмино. Кроме того, артиллерия и российские десантники отразили атаку штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе Червоная Диброва.

На Южно-Донецком артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями ВВО и морпехами ТОФ нанесено поражение противнику в районах Владимировка и Угледар. В районе Сладкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

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Россия
Украина
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