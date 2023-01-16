СМИ: кредиторы теряют доверие к Украине, допуская ее скорое поражение и банкротство

Погрузка 155-мм/39 буксируемой гаубицы М777 из наличия морской пехоты США в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч (Калифорния) для доставки на Украину, 22.04.2022.

Как пишет онлайн-издание politicamentecorretto.com, власти Украины вводят население в заблуждение пропагандой "о скорой победе над Россией и экономической стабильности страны"

РИМ, 15 января. /ТАСС/. Поражение украинских Вооруженных сил под Соледаром в Донецкой Народной Республике и ожидаемое освобождение Донбасса российской армией существенно повлияли на настроения стран-кредиторов Украины. Как пишет в субботу итальянское онлайн-издание politicamentecorretto.com, западные страны начали осознавать, что военное поражение Украины может произойти раньше, чем ожидалось.

Авторы публикации задаются вопросом, сможет ли президент Украины Владимир Зеленский удовлетворить финансовые требования своих кредиторов, "поскольку прогнозируемые доходы его страны в 2023 году составят $34,6 млрд, в то время как расходы оцениваются примерно в $70 млрд", эта сумма растет из-за военных неудач украинской армии.

При этом портал отмечает, что власти Украины вводят население в заблуждение пропагандой "о скорой победе над Россией и экономической стабильности страны".

Как сообщило ранее украинское издание "Лига.нет" со ссылкой на данные министерства финансов, Украина в 2023 году должна будет выплатить $17,9 млрд (658,4 млрд гривен) государственных долгов. Зеленский призывал Запад покрыть в 2023 году дефицит украинского бюджета в полном объеме.