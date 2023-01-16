Анкара не готова дать добро на прием в НАТО Швеции - турецкий чиновник

Париж. 14 января. ИНТЕРФАКС - Турция не в том состоянии, чтобы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, приводит в субботу газета Le Figaro слова Ибрагима Калына, ближайшего советника турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Мы не находимся в ситуации, чтобы направить закон (о приеме в НАТО Швеции и Финляндии - ИФ) в парламент для ратификации. Мы испытываем настоящую проблему по этому поводу", - заявил чиновник, утверждая, что проект закона будет отвергнут депутатами.

Французское издание при этом напоминает о распространенном в минувший четверг группой близких к Рабочей партии Курдистана (РПК) активистов видео, где показан повешенным на одном из мостов Стокгольма манекен, изображающий Эрдогана, которого называют диктатором. Из-за этого инцидента посол Швеции был вызван в турецкий МИД.

Это событие произошло в то время, когда Турция блокирует прием в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии, обвиняя их в предоставлении убежища членам РПК и солидарным с этой партией организаций, которые Анкара расценивает как террористические.