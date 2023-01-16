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Интерфакс-АВН

Участники белорусско-российской космической программы "Комплекс-СГ" готовят проект, способный устранить угрозу космического мусора

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Спутники и космический мусор на орбите Земли
Спутники и космический мусор на орбите Земли.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain European Space Agency

Минск. 14 января. ИНТЕРФАКС - В рамках совместной белорусско-российской космической программы готовится проект, призванный предотвратить инциденты, подобные повреждению корабля "Союз МС-22" космическим мусором, сообщил исполнительный директор белорусской части программы Союзного государства "Комплекс-СГ" Сергей Кореняко.

"Так, совсем недавно пострадал российский корабль, пристыкованный к Международной космической станции. Была нарушена обшивка аппарата. Такие ситуации связаны с большими экономическими затратами и риском. Для того чтобы это минимизировать и предотвращать, нужно наблюдать космический мусор из космоса. Предполагается, что в рамках программы "Комплекс-СГ" будет создана специальная оптико-электронная система наблюдения, которую установят на одном из космических аппаратов новой орбитальной группировки", - рассказал ученый в интервью госизданию "Рэспублiка".

Помимо создания новых образцов служебной и целевой аппаратуры для малоразмерных космических аппаратов, в рамках программы "Комплекс-СГ" речь идет также о новых технологиях управления орбитальной группировкой, приеме, обработке и распространении данных, добавил он.

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Проекты
Союз ПКК
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