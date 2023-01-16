Т-90М задействовали на херсонском и запорожском направлениях - Минобороны РФ

Ростов-на-Дону. 14 января. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Вооруженные силы РФ задействовали новые танки Т-90М "Прорыв" для выполнения боевых задач в Херсонской и Запорожской областях в рамках специальной военной операции, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.

"Поступила машина на вооружение не так давно. Но уже могу сказать, что она надежная, хорошее вооружение. Сегодня заранее были подготовлены цели, по координатам четко отработали, цели были поражены", - сказал командир одного из танков в Херсонской области.

Командир другого Т-90М отметил, что оборудование танка позволяет всю работу выполнять внутри машины, усовершенствованы приборы наблюдения.

"Удары выдерживает за счет композитной брони, а за счет маневренности можно уйти. Сетка нужна, чтобы при попадании снаряда заряд детонировал до касания основной брони. Этот танк лучше всех на данный момент, с которыми приходилось сталкиваться в бою", - добавил механик-водитель танка.

Кроме того, модернизированные Т-90 вышли на линию боевого соприкосновения в Запорожской области.

Т-90М - последняя модификация российского основного боевого танка Т-90.

Т-90М оснащен новым боевым башенным модулем с мощной 125-миллиметровой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов, управляемыми ракетами, позволяющими уничтожать бронетехнику противника на дальности до 5 км. А также - спаренным с пушкой 7,62 мм и установленным на башне дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметами.

Новые танки отличает всеракурсная защита, современная всесуточная высокоавтоматизированная система управления огнем и повышенная живучесть.