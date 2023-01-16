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ТАСС

Эксперт считает, что поставки танков ВСУ не могут компенсировать им потери в технике

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Танки ВСУ на востоке Украины
Танки ВСУ на востоке Украины.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march

Привлеченный военный эксперт по натовскому вооружению представительства ДНР в СЦКК Адриан Боке отметил, что потерь больше, чем поступает нового материала

ДОНЕЦК, 14 января. Отправка Киеву из Великобритании танков Challenger 2 нужна, чтобы заменить уничтоженное вооружение. Притом этих танков для полноценной замены недостаточно, а в запасе у европейского государства есть и более новые модели, сообщил ТАСС привлеченный военный эксперт по натовскому вооружению представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Адриан Боке.

"Это просто взамен в уничтоженных. Оружие, которое в настоящее время отправляется на Украину, не является дополнительным, оно приходит взамен утраченного оружия. Таким образом, количество [техники] продолжает падать, потому что потерь больше, чем поступает нового материала", - сказал он.

Боке уточнил, что западные страны присылают танки второго поколения, имея в распоряжении танки третьего и четвертого поколений. "Что очень важно понимать, так это то, что материал, который отправляется сегодня и просто для восполнения потерь, не успевает восполнить все. Потерь больше, чем замены за несколько месяцев. К весне Украина обнаружит нехватку боеприпасов и оружия. Несомненно, что Россия будет в три раза сильнее, чем в прошлом году", - заявил он.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении поставить Киеву танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам телефонного разговора с Зеленским. Как сообщила в субботу газета The Sun, британское правительство намерено незамедлительно передать Украине первые четыре танка Challenger 2, а вскоре после этого еще восемь.

6 января США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд. В пакет, в частности, войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы. До этого Германия заявила, что намерена поставить киевским властям БМП Marder, а Франция собирается отправить Украине колесные танки AMX-10 RC. 

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
Bradley
Challenger 2
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