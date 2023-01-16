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ТАСС

В Роскосмосе рассказали, как вернется экипаж МКС в случае аварии до прибытия "Союза МС-23"

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МКС
МКС.
Источник изображения: JSC/ NASA

В случае необходимости экстренной эвакуации на поврежденном "Союзе МС-22" вернутся двое космонавтов, остальные члены экипажа - на корабле Crew Dragon

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Роскосмос вместе с космическими агентствами стран - партнеров по МКС разработал план возвращения космонавтов и астронавтов в случае аварии до прибытия "Союза МС-23". В частности, кресло астронавта NASA Фрэнка Рубио будет перенесено в американский корабль Crew Dragon, на котором он вернется, если потребуется экстренная эвакуация, сообщили журналистам в субботу в российской госкорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" и космические агентства стран - партнеров по МКС приняли меры для обеспечения безопасного возвращения экипажа станции на Землю в случае аварии до прибытия корабля "Союз МС-23", - заявили в Роскосмосе.

Как уточнили в госкорпорации, в настоящий момент системы МКС и "Союза МС-22" работают штатно. Если возникнет аварийная ситуация и экипажу станции потребуется экстренно эвакуироваться до прибытия корабля "Союз МС-23", то на поврежденном "Союзе МС-22" вернутся двое космонавтов, остальные члены экипажа - на корабле Crew Dragon. Для этого 17-18 января пройдут работы по переносу кресла астронавта NASA Рубио в американский корабль. "Спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным, так как поможет снизить температуру и влажность в "Союзе МС-22", - добавили там.

В Роскосмосе подчеркнули, что после прибытия на МКС "Союза МС-23", стыковка которого запланирована на 22 февраля, кресла космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Рубио будут перенесены в него.

Миссия космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио была продлена из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегулирования пилотируемого корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря.

После анализа ситуации госкомиссия приняла решение спустить поврежденный корабль в беспилотном режиме, а экипаж вернуть на корабле "Союз МС-23", который будет запущен к МКС 20 февраля. 

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