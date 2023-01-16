В ДНР связали поставки США Украине Excalibur и RAAMS с опасением танковых атак сил России

В Народной милиции республики назвали "относительно современными" разработки этих видов вооружений

ДОНЕЦК, 14 января. /ТАСС/. Поставки Вашингтоном Киеву управляемых снарядов Excalibur и систем RAAMS говорят о том, что Запад серьезно опасается танковых атак российских сил в зоне СВО. Об этом заявили ТАСС в Народной милиции ДНР.

6 января власти США заявили о выделении нового пакета военной помощи Украине объемом более $3 млрд, в который входят в том числе 500 высокоточных управляемых снарядов M982 Excalibur с GPS-управлением и 1,2 тыс. 155-миллиметровых снарядов дистанционных противотанковых минных систем (RAAMS).

"И Excalibur, и минные системы RAAMS, которые они поставляют в таком количестве, за этим стоит очень простое военное решение. Западная коалиция очень боится наших бронетанковых частей. Сейчас по мере насыщения наших боевых порядков новыми современными моделями танков и получения боевого опыта экипажей их работа становится все более и более эффективной. И это достаточно сильно пугает врага, чтобы поставлять современные системы вооружения", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, оба вида вооружений - относительно современные разработки.

"Безусловно, это то, что ранее относилось к сфере высоких технологий, высокоточным управляемым боеприпасам. То есть сейчас в этой части в зону конфликта поставляется то, что есть не во всех бригадах в Штатах, Британии или где-то еще. Это уровень, и уровень очень хороший. Лучшего у них сейчас нет. Возможности бронетанковых сил с нашей стороны настолько пугают военных стратегов западной коалиции, что начинаются поставки всего, что возможно, чтобы хоть как-то противостоять нашим возрастающим возможностям", - заключил представитель Народной милиции.

По оценке Пентагона, с начала специальной военной операции РФ на Украине США выделили на военную помощь Киеву свыше 24,2 млрд долларов. Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.