Пентагон не хочет поставлять Киеву бомбы большой дальности. Названы причины

FP: Пентагон не хочет поставлять на Украину бомбы большой дальности из-за страха опоздать

Министерство обороны США не хочет поставлять на Украину малоразмерные высокоточные управляемые бомбы, пишет Foreign Policy. Пентагон и командование ВВС опасаются, что поставки затянутся, и бомбы окажутся не нужны, учитывая скоротечности боевых действий на Украине.

Джек Детч (Jack Detsch)

Это не страх перед эскалацией. Это боязнь опоздать.

Руководство министерства обороны США выражает обеспокоенность предложениями поставить на Украину малоразмерные высокоточные управляемые бомбы, которые дадут Киеву возможность наносить удары по целям в глубине России на удалении почти 160 километров. Пентагон опасается, что поставки этого оружия займут слишком много времени. Об этом сообщили информированные о ходе дебатов источники.

Согласно плану, предложенному американским производителем вооружений компанией Boeing, Соединенные Штаты могут отправить Киеву бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB). Если передача состоится, Киев получит оружие, дальность которого в два раза превышает дальность боеприпасов для РСЗО "Хаймарс", которые уже поставлены на Украину. В этом случае ВСУ будут иметь возможность поражать цели, которые были недоступны для них на всем протяжении вооруженного конфликта.

Украина неоднократно обещала, что не станет наносить удары американским и натовским оружием по территории России, поскольку руководство США опасается эскалации военных действий. Но эти ее обещания не распространяются на оккупированные Россией украинские территории, такие как Крым. Несмотря на призывы некоторых членов НАТО, администрация Байдена отказывается отправлять на Украину тактические баллистические ракеты ATACMS, которые обладают высокой точностью попадания и позволят Украине поражать российские цели на удалении 320 километров от линии фронта. Но администрация даже не обсуждала вопрос о поставке бомб малого диаметра, ведя дебаты об американском оружии, отправка которого может спровоцировать Россию на эскалацию. Страх перед эскалацией ранее мешал США поставлять на Украину такие системы как ПТРК "Джавелин", 155-мм гаубицы и установки "Хаймарс". Wall Street Journal ранее сообщала, что Вашингтон даже модифицировал поставляемые на Украину системы "Хаймарс", чтобы из них нельзя было вести стрельбу ракетами ATACMS.

Министерство обороны и командование ВВС опасаются, что поставки бомб малого диаметра затянутся, и они уже будут не нужны с учетом скоротечности боевых действий на Украине. Они не ослабевают в Донбассе даже в условиях холодной зимы, о чем свидетельствует обстановка в Бахмуте и Соледаре.

В бомбе малого диаметра наземного базирования совместного производства Boeing и шведской компании Saab для пуска и вывода на нужную высоту используется ракетный двигатель, после чего она начинает планировать к цели. Бомба может облетать складки местности и даже совершать разворот, возвращаясь к цели. Бомба малого диаметра GBU-39 должна быть состыкована с ракетным двигателем M26 (это два главных компонента GLSDB), и только после этого ее можно применять в бою. Но на это уйдут месяцы. Сторонников поставок тревожит то, что из-за колебаний и нерешительности процесс еще больше затянется, и Украина получит эти боеприпасы с большой задержкой, ожидая разрешения Пентагона.

"Это как задачка про яйцо и курицу, — сказал один сотрудник конгресса, знакомый с ходом дебатов. — Поставкам мешает не политическая динамика, а бюрократическая волокита".

Есть разные оценки по времени, которое необходимо для сопряжения бомбы и двигателя. Аналитики Джон Харди (John Hardie) и Брэдли Боуман (Bradley Bowman) из воинственного вашингтонского Фонда защиты демократий считают, что Украина сможет получить две пусковые установки и 24 бомбы в течение девяти месяцев после того, как Пентагон утвердит план поставок, и 12 пусковых установок с 750 бомбами к концу 2024 года. Это при условии, что поставляемое оружие не будут производить на оборонных предприятиях, а просто возьмут с американских складов, чтобы состыковать бомбу с двигателем. Сторонники таких поставок заявляют, что российская военная операция, скорее всего, затянется на долгие месяцы, а поэтому бомба, несмотря на длительные сроки поставки, очень пригодится украинцам.

"Каждый день задержки с решением о поставке оттягивают время, когда Киев сможет получить такое оружие", — сказал Боуман изданию Foreign Policy. GLSDB должна быть сопряжена со своей пусковой установкой, которая напоминает грузовой контейнер, но отличается от "Хаймарса" и РСЗО европейской поставки.

Представитель Пентагона подполковник Гэррон Гарн (Garron Garn) отказался сообщить подробности о служебных переговорах на тему предоставления военной помощи Украине, однако сказал, что министерство постоянно находится на связи с Киевом, оценивая потребности украинцев в оружии и боеприпасах. "Их твердая решимость на поле боя показывает, что они продолжают эффективно применять поставленные им США и мировым сообществом боевые средства, защищая свою суверенную страну", — заявил Гарн.

Компания Boeing отказалась комментировать свой план. Однако украинское руководство надеется, что все внутренние препятствия на пути осуществления сделки удастся быстро преодолеть.

"Мы просто пытаемся понять, как обеспечить необходимое усовершенствование таких бомб, — рассказал Foreign Policy один украинский военачальник, попросивший не называть его имя. — Надеюсь, мы получим их со следующим пакетом помощи".

Эта высокоточная бомба весом 113 килограммов примерно на 20 килограммов тяжелее боеприпаса для РСЗО GMLRS, которую США уже поставили на Украину. Она может показать свою эффективность при уничтожении российских позиций, подготовленных в инженерном отношении, таких как траншеи и окопы. Запуск таких бомб можно осуществлять с закрытых и скрытых огневых позиций во избежание обнаружения. Но боеприпасы ATACMS в два раза тяжелее такой бомбы.

"Если они получат высокоточные управляемые боеприпасы, которые тяжелее, это принесет им пользу, — сказал старший научный сотрудник Евразийской программы Института изучения внешней политики Роб Ли (Rob Lee). — А если они имеют дело с оборонительными позициями и траншеями, то GMLRS и прочие боеприпасы не столь эффективны, потому что у них не очень мощный боевой заряд". Boeing и Saab успешно испытали свое оружие в 2019 году, однако по состоянию на начало 2023 года его не приобрела ни одна зарубежная армия.

В настоящее время Украина увеличивает дальность поражения на поле боя, даже не получая новейшее оружие натовского образца большой дальности. "Укроборонпром" недавно провел испытания дронов-камикадзе, дальность которых превышает 950 километров. Российское министерство обороны утверждает, что Киев уже применяет беспилотные летательные аппараты большой дальности для нанесения ударов по авиабазам, хотя причина недавних атак до сих пор неясна. Западные страны начали дискуссию о том, надо ли поставлять Украине средства большой дальности типа ATACMS, которые могут быть точнее.

"Путин делает ставку на новые задержки. Он должен проиграть, — написал в среду в Твиттере литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. — Украина в полной мере заслужила нашу поддержку и уважение. Пора поставить ей ATACMS и спустить с цепи "Леопарды"". Министры имел в виду немецкие танки, которые еще не отправлены на Украину (хотя Польша дала понять, что подарит "Леопарды" Киеву). Смертоносный удар ракетами "Хаймарс" по российским казармам в оккупированной Макеевке в начале нового года стал очередным доказательством того, что Украина весьма эффективно применяет оружие большой дальности.

Соединенные Штаты с удвоенными усилиями предоставляют помощь Украине. В этом месяце объем военной поддержки составил три миллиарда долларов, и в него включили 50 боевых машин "Брэдли". Но украинское руководство обеспокоено тем, что у него недостаточно огневых средств большой дальности для проведения наступления и освобождения оккупированных русскими территорий. А Москва наверняка готовится к нанесению дальнейших ударов, не собираясь ограничиваться позиционными боями в Донбассе. Говорят, что Иран намерен поставить Москве новые баллистические ракеты малой дальности, чтобы пополнить истощившиеся российские арсеналы.

"На Украине есть российские цели, которые трудно поразить средствами, поставленными на сегодняшний день, — сказал Боуман. — Прежде всего, это цели в Крыму. Нам надо обеспечить Украину средствами для эффективного поражения оккупационных российских войск в Крыму".

Но хотя Украина постоянно просит самые современные бомбы и боеприпасы большой дальности, после российских ударов по Бахмуту и Соледару украинцам придется уделить повышенное внимание темпам обучения и отправки новых войск на поле боя, а также поставок западных артиллерийских снарядов.

"Многое сводится к тому, что у них недостаточно артиллерийских боеприпасов. Кроме того, им не хватает подготовленных подразделений для ведения наступательных действий, — сказал Ли. — На все эти вопросы нет ответов".