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ТАСС

На Украине надеются, что Израиль сможет передать технологии оповещения о ракетах и дронах

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Х-101
Предположительно, российская крылатая ракета воздушного базирования Х-101 в небе над Киевской областью Украины, 08.03.2022.
Источник изображения: Канал "Труха" (via Телеграм-канал "Военный Осведомитель")

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что работа по этому направлению уже идет

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Украина надеется на получение технологий Израиля, связанных с оповещением о ракетах и дронах, работа по этому направлению уже идет. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук на брифинге.

"Идет работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением, то есть относительно ракет и дронов. То есть эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через определенное время мы получим ее полностью", - сказал он.

Однако, по словам посла, уровень военно-технического сотрудничества "не соответствует ожиданиям украинской стороны".

В течение 2022 года Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбами предоставить вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны (ПВО). Власти еврейского государства отклонили эти запросы, подчеркнув, что их страна поддерживает Украину и оказывает ей гуманитарную помощь, но поставлять вооружение в настоящее время не имеет возможности в силу необходимости заботиться о собственной национальной безопасности.

Кроме того, Бени Ганц, до конца декабря 2022 года занимавший пост министра обороны еврейского государства, заявил, что у его страны нет достаточных производственных мощностей, чтобы обеспечить поставки систем ПВО для Украины. Он сообщил о готовности далее поставлять Киеву невоенные защитные средства, а также возможности оказать украинским специалистам содействие в разработке новой гражданской системы раннего оповещения о воздушной атаке.

29 декабря 2022 года израильский парламент проголосовал за доверие правительству, сформированному лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху по итогам выборов 1 ноября. В начале января новый глава МИД Израиля Эли Коэн, излагая на церемонии вступления в должность основные направления внешней политики нового кабмина, подчеркнул, что отныне Израиль "будет меньше говорить публично" об Украине. При этом министр подчеркнул, что Израиль продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь. 

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