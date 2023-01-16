Батарея ЗРК малой дальности «Тор-М2К» поступила на вооружение стратегически важной бригады ПВО ВС Белоруссии

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Новейшие зенитные комплексы "Тор-М2К" поступили на вооружение стратегически важной зенитной ракетной бригады ВС Белоруссии. Техника принята и уже готова заступить на боевое дежурство по охране воздушного пространства Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба белорусского военного ведомства.

Согласно сообщению, батарея ЗРК "Тор-М2К" поступила на вооружение 15-й зенитной ракетной бригады войск ВВС и ПВО Белоруссии. Военнослужащие бригады прошли подготовку, в том числе и в России, и имеют опыт применения данных комплексов.

Сегодня военнослужащие в/ч 30151 получили батарею зенитного ракетного комплекса Тор-М2К. На вооружение бригады поступило шесть новых уникальных боевых машин, не имеющих аналогов в своем классе. Новое вооружение вручено стратегически важной бригаде

- говорится в сообщении.

Новая партия зенитных ракетных комплексов малой дальности 9К332МК "Тор-М2К"прибыла в Белоруссию из России в 20-х числах декабря. Комплексы получены в рамках межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве с Россией.

"Тор-М2К" (9К332МК) — зенитный ракетный комплекс с боевой машиной на колесном шасси разработки белорусского предприятия "Минский завод колесных тягачей" (МЗКТ). В состав комплекса входят: боевая машина 9А331МК, два зенитных ракетных модуля 9М334 с восемью зенитными управляемыми ракетами 9М331 управляемых по четырём каналам. Комплекс способен обнаруживать и гарантированно поражать не только самолеты и вертолеты любого типа, но и беспилотные летательные аппараты, высокоточное оружие, включая крылатые и противорадиолокационные ракеты, управляемые авиационные бомбы на дальности до 16 и на высоте до 10 км. ЗРК способен одновременно обстреливать 4 цели, наводя на них 8 зенитных ракет.