Американское издание: Минобороны США выступило против передачи Украине дальнобойных бомб малого диаметра SDB

Источник изображения: topwar.ru

В Министерстве обороны США сочли ненужной передачу Украине высокоточных дальнобойных бомб малого диаметра (SDB), поскольку такая задача потребует слишком больших временных затрат на сборку боеприпасов. Об этом сообщает американское издание Foreign Policy, ссылаясь на источники в военном ведомстве США.

Ранее агентство Reuters распространило информацию, что гигант американской оборонной промышленности компания Boeing выступила с предложением о поставках Украине высокоточных боеприпасов для наземных комплексов. В компании заверяли, что их использование позволило бы наносить удары по тылу российских войск, далеко от линии боевого соприкосновения.

Однако в военном ведомстве считают, что боевые действия идут быстрыми темпами. Поэтому бомбы, на развертывание которых потребуется значительное время, могут быть уже ненужными к моменту завершения боевых действий.

В Пентагоне подчеркивают, что модификация SDB в наземную бомбу малого диаметра займет многие месяцы. Аналитики из Фонда защиты демократии в Вашингтоне Джон Харди и Брэдли Боуман подсчитали, что передача 2 пусковых установок и 24 бомб может произойти спустя 9 месяцев после одобрения Пентагоном такого плана, а 12 установок и 750 бомб США смогут передать лишь к концу 2024 года.

Напомним, что администрация США пока не соглашается передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, хотя киевский режим очень настаивает на их приобретении, мечтая наносить удары вглубь российской территории. Но руководство США опасается дальнейшей эскалации вооруженного конфликта и вовлечения в него других стран.