Еврокомиссия и Швеция объявили о запуске проекта первого космодрома на территории ЕС

Европейское космическое агентство для своих запусков использует космодром Куру во Французской Гвиане

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Еврокомиссия и Швеция в пятницу объявили о проекте "первого космодрома ЕС" - реконструкции заполярного полигона Эсрейндж, который использовался для запуска малых научных суборбитальных ракет. Торжественная церемония состоялась в заполярном городке Кируна в рамках визита председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, приуроченного к началу полугодового председательства королевства в Совете ЕС.

"Это будет первый космодром для запуска спутников на территории ЕС. Нам необходим космос, чтобы обеспечивать зеленый переход, мониторинг климата, устойчивую связь, содействовать в урегулировании конфликтов (использование разведывательных спутников для контроля боевых действий - прим. ТАСС)", - заявила фон дер Ляйен. Трансляцию церемонии в режиме онлайн вела пресс-служба ЕК.

По данным Шведской космической корпорации (SSC), которой принадлежит Эсрейндж, за 50 лет эксплуатации с полигона было осуществлено порядка 700 запусков суборбитальных ракет и почти 1 тыс. аэростатов. ЕК намерена обеспечить финансирование завершения реконструкции объекта под запуск легких космических носителей со спутниками.

Европейское космическое агентство использует космодром Куру во Французской Гвиане. Современные тенденции перемещения производств и свертывания глобализации убеждают ЕС искать более близкие стартовые площадки, желательно на собственной территории. Кризис в отношениях в Россией стал еще одним ударом для космической программы ЕС, отрезав ее от возможности использования российских технологий и носителей для запуска европейских космических аппаратов.

Поиск места для космодрома осложняется высокой плотностью населения и стоимостью земли в Европе, чем обусловлен выбор не самой благоприятной для орбитальных запусков заполярной зоны. У полигона Эсрейндж есть конкуренты, аналогичные площадки для запуска легких космических носителей сейчас создаются на островах близ побережья Европы в Атлантическом океане и в заполярной зоне не входящей в ЕС Норвегии.