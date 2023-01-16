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ТАСС

Глава офиса Зеленского заявил о несогласии с предложением Макрона о гарантиях для России

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Источник изображения: Alexey Furman/ Getty Images

Андрей Ермак настаивает на ужесточение санкций в отношении России

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Киев выступает против предложения президента Франции Эмманюэля Макрона предоставить России гарантии в рамках будущей архитектуры безопасности Европы. Об этом руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в пятницу в интервью французской газете Le Monde.

"Я узнал о таком предложении французского президента из украинской прессы, и мне неизвестно, в каком контексте оно было сделано", - сказал он. "Если вы спросите меня, нужны ли гарантии безопасности для России, я отвечу, что против этого", - заявил Ермак.

Он настаивает на ужесточение санкций в отношении России. "То, что военные действия продолжаются, означает, что этих санкций недостаточно", - сказал Ермак. Глава офиса президента считает нужным провести международную конференцию по данному вопросу, чтобы "подвести предварительные итоги и наметить дальнейшие действия".

По словам Ермака, "единственный контакт Киева с Россией ограничивается переговорами об обмене пленными". Он подверг критике международные организации за то, что их представители не посещают места содержания военнопленных. Ермак добавил, что имеет в виду Международный комитет Красного Креста.

В начале декабря прошлого года Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России. По словам президента, этот вопрос будет частью дискуссий о мире, поэтому надо думать о том, как Франция и ЕС смогут защитить своих союзников и одновременно предоставить РФ гарантии безопасности в тот момент, когда стороны вернутся за стол переговоров. Макрон подчеркнул, что не видит военных вариантов урегулирования украинского конфликта, а единственный путь выхода из ситуации лежит через переговоры. 

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Россия
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
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