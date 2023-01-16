МО РФ: средства РЭБ во время взятия Соледара сорвали применение украинских беспилотников

Командир роты радиоэлектронной борьбы рассказал, что с помощью комплекса РЭБ "Красуха-4С" его подчиненным удалось обнаружить и предотвратить удары 12 беспилотников "Байрактар".

В ведомстве отметили, что мероприятия, которые реализовала российская группировка войск, обеспечили успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению города

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российские силы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе взятия Соледара подавили систему управления противника и сорвали применение украинской стороной беспилотников. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника, а также сорвано применение украинских БПЛА", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, мероприятия, которые реализовала российская группировка войск, обеспечили успешные наступательные действия штурмовых отрядов по освобождению Соледара.