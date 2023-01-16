Берлин заявил, что не получал от партнеров запросов о разрешении передать Киеву Leopard

Как отметила представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман, самовольная передача Leopard Украине без разрешения правительства Германии будет расцениваться как нелегальная

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Правительство Германии пока не получало от стран-партнеров, в частности Польши и Финляндии, запросов о разрешении передать Киеву поставленные им ранее немецкие танки Leopard. Об этом сообщила в пятницу на брифинге представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

"Нет", - сказала она, отвечая на вопрос, не обращались ли страны-союзники к ФРГ с просьбой разрешить экспорт танков германского производства Украине. При этом Хофман отметила, что самовольная передача Leopard Украине без разрешения правительства Германии будет расцениваться как нелегальная. "Это было бы противозаконно, это [передача танков немецкого производства] требует согласия [правительства ФРГ]", - сказала представитель кабмина Германии.

11 января президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава приняла решение передать Киеву танковую роту Leopard в рамках международной коалиции. О готовности предоставить танки Украине также сигнализировала Финляндия. Однако правительство ФРГ оставляет за собой право требовать одобрения для конечного применения всех вооружений германского производства.

Украина на протяжении последних месяцев требует от Берлина поставить ей Leopard, однако канцлер Олаф Шольц не раз заявлял, что Германия в этом вопросе будет действовать только в координации со своими союзниками. Он указывал, что до сих пор ни одна страна не поставила Киеву танки западного производства. Тем не менее, давление на канцлера в этом вопросе в последние дни значительно возросло.