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Военное обозрение

Российский военкор рассказал о созданном на Донбассе Центре подготовки операторов БПЛА

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Источник изображения: topwar.ru

Беспилотники становятся неотъемлемой частью современной войны, их необходимость показала специальная военная операция российской армии на Украине. Несмотря на то, что БПЛА уже активно применяются, грамотных операторов катастрофически не хватает. Ситуацию пытаются решить на местах путем создания народных центров по подготовке операторов БПЛА.

Имеется такой центр и в Донецке, и там не только обучают операторов, хотя это одно из основных направлений деятельности, но и разрабатывают методики применения БПЛА, создают рекомендации, отрабатывают применение различных боеприпасов, в общем это многофункциональный центр, в котором все направлено на всестороннее применение беспилотников.

У центра есть филиалы как на территории Донбасса, так и на территории "континентальной" России, так теперь называют остальную российскую территорию. Причем обучение операторов идет как в общем, так и по специализациям, например "оператор дронов-истребителей", задачей которых является охота на БПЛА противника, дронов-разведчиков и т.д.

В одном таком Центре готовят операторов "дронов-истребителей", охотников за вражескими беспилотниками в небе. Ну и операторов "дронов-бомбардировщиков", "дронов-разведчиков"

- сообщает побывавший в данном центре российский военкор Александр Сладков в своем ТГ-канале

Как заявил организатор центра Сергей "Лыни" Паршиков, в настоящее время зарождается, по сути, новый вид войск, в состав которых входят беспилотники. По его словам, в ближайшее время России необходимо подготовить тысячи операторов дронов, чтобы противостоять в небе беспилотникам противника. А то, что "дроновая война" уже идет, он полностью уверен.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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