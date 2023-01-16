МИД России: действия Москвы и Минска призваны отбить у противника охоту к эскалации - Интервью ТАСС

Алексей Полищук — в интервью ТАСС о возможности переговоров по Украине

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в эксклюзивном интервью ТАСС ответил на вопросы о возможности переговоров по Украине, совместных действиях с Белоруссией в случае эскалации со стороны Запада, а также рассказал, почему Киев отказался от рождественского перемирия.

— Часто звучат разговоры о необходимости дипломатического решения конфликта на Украине, множество стран предлагает свои посреднические услуги. Однако, несмотря на все эти заявления, складывается ощущение, что пока стороны довольно далеки от дипломатии. Как бы вы на сегодняшний день оценили перспективы дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины?

— Вы правы, недостатка в предложениях посредничества и так называемых добрых услуг не наблюдается. Их уже порядка двадцати. К сожалению, не все они искренние и заслуживают доверия. В первую очередь это относится к странам, которые ввели незаконные санкции против России и поставляют на Украину вооружения, становясь тем самым стороной конфликта. Непонятно, как это может сочетаться с их посредническими амбициями.

О перспективах дипломатического урегулирования сейчас говорить непросто. По сути, мы имеем дело не с Киевом. Он — орудие в руках Запада, прежде всего США. На деле Россия противостоит не Украине, а натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором украинцы выполняют функции инструмента вооруженной борьбы с Россией, а страны альянса — роль тыла, поставщика оружия, разведданных и целеуказаний.

Хочу напомнить, что российская сторона никогда не уклонялась от переговоров. В конце февраля 2022 года мы откликнулись на просьбу Киева и к концу марта — началу апреля после многих раундов напряженной работы в очном и видеоформате вышли на взаимоприемлемую основу для договоренностей. Однако Киев — явно по указке англосаксов, испугавшихся перспективы мирного урегулирования, — неожиданно прервал переговорный процесс, оставив без ответа наши предложения от 15 апреля.

После этого никакого развития на переговорном треке не было. За это время существенным образом изменилась ситуация, в состав России вошли новые регионы. Соответственно, при возможном возобновлении и дальнейшем ходе переговоров должны учитываться новые реалии.

— Украина отвергла инициативу России о прекращении огня на Рождество. Как Москва расценивает этот отказ и не означает ли он полную недоговороспособность Киева даже по таким чувствительным темам?

— Грубый и безответственный отказ киевского режима от рождественского перемирия говорит о том, что он перестал ассоциировать себя как с жителями новых российских регионов, которые он считает своими, так и собственными гражданами, жизни и судьбы которых ему безразличны.

Мы этому не удивляемся. У нас есть восьмилетний опыт киевского саботажа работы контактной группы и "нормандского формата", ежедневных обстрелов ВСУ городов Донбасса, невзирая на достигавшиеся тогда договоренности о прекращении огня на Рождество, Пасху и начало школьного учебного года.

Сожалеем, что международные структуры и страны Запада, как и раньше, попустительствуют такому поведению украинских властей.

— Президент США Джо Байден утверждал, что его украинский коллега Владимир Зеленский "открыт для продвижения мира", при этом официальный Вашингтон неоднократно говорил, что не будет подталкивать Киев к переговорам и не готов обсуждать в контактах с Москвой тему Украины. Готова ли в связи с этим российская сторона к тому, что возможные переговоры в будущем придется вести напрямую с нынешними властями Киева?

— До сих пор мы только напрямую с украинцами и общались, используя для этого площадки, которые нам любезно предоставлялись, что мы очень ценим. В феврале — апреле прошлого года три раунда российско-украинского диалога проходили в Белоруссии и один в Турции. Затем практически ежедневные контакты осуществлялись по видеосвязи. Это были прямые переговоры с украинцами.

Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах.

— Зеленский предложил организовать зимой глобальный саммит для обсуждения прекращения конфликта на Украине. Как в Москве расценивают такую инициативу?

— Эта затея выглядит несерьезно, как еще одно популистское мероприятие для привлечения внимания к украинским делам. Она подтверждает неадекватность восприятия Киевом современных реалий. Сложно представить, как в условиях, в которых сегодня находятся киевские власти и ВСУ, можно предлагать обсуждение на "глобальном саммите" таких вопросов, как "освобождение" территорий, выплата Россией репараций или проведение международного трибунала против нашей страны. Самоуверенность украинского руководства отвечает лучшим традициям "Квартала 95" и достойна высшей оценки за юмористические таланты.

— Президент России Владимир Путин заявил, что националисты Польши мечтают забрать Западную Украину. В польских СМИ уже даже появилась информация о дате возможного вторжения Польши на Украину — 4 мая 2023 года. Как утверждается в публикациях, к этому времени украинская армия якобы полностью утратит боеспособность и не сможет сражаться на два фронта. Есть ли данные, указывающие на реалистичность этих предположений? Какая сейчас поступает информация относительно намерений Польши на Украине?

— В польских националистических кругах имперские амбиции, действительно, живы. Там вспоминают о Речи Посполитой "от моря до моря", мечтают вернуть так называемые исторические польские земли, в том числе те, которые в свое время были переданы Советской Украине.

На протяжении многих лет польское руководство стремится к созданию собственной сферы влияния на постсоветском пространстве, прежде всего на Украине. Кто бы ни находился в Польше у власти с начала 1990-х годов, польская культурно-экономическая экспансия на Украине не прекращалась. После 2014 года она приобрела военно-политическое измерение. Варшава работала через НАТО и "Восточное партнерство" ЕС, вкладывалась в новые проекты — "Инициативу трех морей" и "Люблинский треугольник".

В самой Польше этот курс подпитывается усилиями государственной пропаганды. Например, в свое время вблизи польско-украинской границы курсировал поезд, на котором можно было увидеть контуры довоенного польского государства, включавшие западноукраинские земли. Сейчас на страницах польского загранпаспорта в числе "исторических польских городов" можно найти Львов и Вильнюс.

После начала специальной военной операции Польша, выполняющая функции транзитного хаба западных вооружений, перешла к более активному освоению западноукраинских земель, реализуя целый комплекс политических и военных мероприятий. Разумеется, подобные устремления Варшавы не могут не вызывать обеспокоенность с точки зрения региональной безопасности.

— Белоруссия все чаще и громче обращает внимание на угрозу конкретно этой стране со стороны НАТО. Минск обвиняет Польшу в планах заявить свои права на белорусские территории, нанести удары или спровоцировать эскалацию. Как вы оцениваете данные риски? Насколько Москва и Минск единодушны в своих оценках ситуации? Готово ли Союзное государство реагировать на подобные вызовы?

— Действительно, в последние годы НАТО наращивает ударные подразделения на рубежах Союзного государства, в первую очередь в Польше и Прибалтике. Подается это так, будто речь идет о превентивных действиях, направленных на купирование неких угроз с нашей стороны. При этом если раньше говорилось о якобы временном размещении сил альянса на ротационной основе, то сегодня уже никто не скрывает, что западные военные пришли туда надолго. Принципиально важно, что именно НАТО приближает военную инфраструктуру к границам Союзного государства. Мы вынуждены реагировать и адекватно отвечать на такие недружественные шаги.

Что касается разговоров о польских правах на белорусские земли, то напоминания о Речи Посполитой "от моря до моря" и ее "восточных кресах", разумеется, не могут не беспокоить не только Белоруссию, но и Россию как ее ближайшего союзника. Несмотря на то что такие заявления звучат преимущественно из уст польских политологов и экспертов, они не способствуют разрядке и без того напряженной обстановки в регионе.

Насколько велики риски провоцирования эскалации и нанесения ударов со стороны Польши против Белоруссии — это вопрос к военным аналитикам. Напомню только, что Россия и Белоруссия формируют единое оборонное пространство и связаны соответствующими обязательствами. Любые попытки нанесения таких ударов обречены на провал. Западные рубежи Союзного государства надежно защищены вооруженными силами Белоруссии и совместной российско-белорусской Региональной группировкой войск.

В условиях складывающейся военно-политической обстановки с октября прошлого года на белорусской территории осуществляется развертывание дополнительных контингентов этой группировки, проводятся мероприятия боевого слаживания, учения и маневры. Они носят оборонительный характер, направлены на обеспечение безопасности Союзного государства и призваны отбить у наших потенциальных противников охоту к эскалации и провокациям. В этом вопросе у нас с белорусскими союзниками существует полное взаимопонимание.

— В западных СМИ муссируется тема возможного вовлечения Белоруссии в украинский конфликт. Как вы можете прокомментировать такие публикации? Есть ли какие-то сценарии, при которых это может стать реальным?

— В ноябре 2021 года была утверждена обновленная Военная доктрина Союзного государства. Она носит исключительно оборонительный характер, но предполагает, что применение военной силы против любого государства-участника рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом. Аналогичные обязательства о взаимной поддержке в случае внешней агрессии имеются у наших стран в рамках ОДКБ.

Иными словами, с правовой точки зрения применение военной силы киевским режимом или вторжение ВСУ на территорию Белоруссии или России являются достаточными основаниями для коллективных ответных мер. При этом их принятие остается на усмотрение политического и военного руководства двух стран. Определяющим является принцип целесообразности применения совместных сил и соразмерности общего ответа тем угрозам, которые возникают в конкретной ситуации.

Кроме участия в военных действиях, есть и другие формы союзнической поддержки. В первую очередь это военно-техническое сотрудничество, которое, и это не секрет, находится у Москвы и Минска на самом высоком уровне. Наши страны осуществляют взаимные поставки вооружений и комплектующих для производства военной техники, сотрудничают в вопросах охраны границ, повышают боеспособность единой российско-белорусской системы ПВО.

О готовности дать жесткий ответ в случае нанесения Украиной ударов по белорусской территории и других агрессивных провокаций неоднократно говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Это суверенное право республики защищать свою территорию всеми доступными средствами, и Минск в этом может рассчитывать на полную поддержку России.

— Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военные России и Белоруссии в рамках развертывания региональной группировки готовятся как единая армия. Когда завершится формирование единого оборонного пространства Союзного государства? Возможно ли формирование единого командования?

— Этот вопрос лучше задать российским и белорусским военным, которые, без сомнения, более глубоко погружены в тему.

Со своей стороны могу сказать, что Договор о создании Союзного государства предусматривает проведение совместной оборонной политики, координацию в области военного строительства и развития вооруженных сил, совместное использование военной инфраструктуры и принятие других мер для поддержания обороноспособности Союзного государства.

Важнейшие совместные решения в военной сфере принимаются Высшим госсоветом и Советом министров Союзного государства. Кроме того, совместные заседания руководящих структур проводят советы безопасности, министерства обороны и генеральные штабы двух стран. Они осуществляют координацию в ежедневном режиме на рабочем уровне, в том числе по деятельности совместной Региональной группировки войск и Единой региональной системы ПВО. Также функционирует Пограничный комитет Союзного государства. Работа этих совместных органов вместе с взаимными обязательствами в случае внешней агрессии во многом и формирует единое оборонное пространство Союзного государства.

— Какие цели стоят перед Союзным государством в 2023 году?

— Главной целью, без преувеличения, остается дальнейшее развитие интеграционного строительства Союзного государства, укрепление его институциональной и договорно-правовой базы.

Ключевая задача на текущий год — добиться полного выполнения "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы" и 28 отраслевых союзных программ, утвержденных Высшим госсоветом в ноябре 2021 года. Это позволит продвинуться в формировании единого экономического пространства и стимулировать кооперацию в хозяйственной сфере.

К настоящему моменту профильным ведомствам России и Белоруссии удалось достичь в этом весомых результатов. На встрече Александра Лукашенко с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым 9 января в Минске было объявлено о выполнении в полном объеме семи союзных программ и 68% из 989 интеграционных мероприятий. Во многом синхронизирована нормативная база регулирования хозяйственной деятельности в России и Белоруссии. Запущена единая система прослеживаемости товаров, объединены системы контроля в области ветеринарии и фитосанитарии. Начал работу Межгосударственный координационный центр по таможенным вопросам. На очереди — внедрение единой системы администрирования косвенных налогов и учреждение наднационального Налогового центра.

В текущем году также предстоит согласовать новый пакет решений по углублению союзной интеграции на очередной трехлетний период — с 2024 по 2026 год. Его проработка на уровне правительств активно ведется. Совместные предложения должны быть представлены на утверждение высшим органам Союзного государства.

— Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что не видит практической необходимости для его страны оставаться в СНГ, и отметил, что в стране сейчас идут внутренние дискуссии на этот счет. Чем чреват для Молдавии выход из СНГ и насколько реалистичной эта перспектива выглядит для Москвы? И как, в свою очередь, решение Кишинева о выходе может сказаться на Содружестве?

— Действительно, официальный Кишинев в настоящее время фактически приостановил работу в рамках СНГ, уклоняется от участия в заседаниях органов Содружества. Показательно, что в 2023 году молдавский город Комрат, столица Гагаузии, должен был стать культурной столицей СНГ, но, к сожалению, в конце 2022 года молдавское руководство от этого отказалось.

Разговоры о возможности выхода Молдавии из СНГ начались после прихода к власти в стране прозападных сил. Однако пока молдавское руководство не предпринимало практических шагов в данном направлении. Очевидно, что в Кишиневе осознают реальные социально-экономические преимущества от участия в Содружестве. Речь идет, прежде всего, о безвизовом режиме, зоне свободной торговли, трудовых, социальных и иных преференциях для трудовых мигрантов. Кроме того, нельзя не учитывать, что около 25% товарооборота Молдавии приходится на государства СНГ.

Именно поэтому руководители республики говорят о необходимости прагматичного подхода, учитывающего сотни действующих в СНГ договоров. Надеемся, что такой подход возобладает, а Молдавия в интересах собственных граждан останется в Содружестве и возобновит участие в работе его органов.

— Директор Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ недавно в интервью телеканалу TVR Moldova выступил с утверждением, что Москва якобы неизбежно "предпримет наступление" на республику с целью объединения с Приднестровьем. Как бы вы могли прокомментировать подобные заявления?

— Обычно положение высокопоставленных руководителей предполагает ответственное отношение к публичным высказываниям.

Примечательно, что одновременно с заявлением, о котором вы упомянули, прямо противоположные оценки об отсутствии каких-либо угроз Республике Молдова со стороны России прозвучали как со стороны молдавского руководства, включая президента и председателя парламента, так и от руководства НАТО и сопредельных с Молдавией государств.

— Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский рассказал, что обсуждается возможность проведения неформальной встречи участников формата "5+2". Идут ли консультации с участниками формата по организации такой встречи? Когда может быть разморожена работа переговорного формата "5+2"? Есть ли заинтересованность других сторон в этом?

— На сегодня работа переговорного формата "5+2" по приднестровскому урегулированию, в котором Россия, Украина и ОБСЕ являются посредниками, а ЕС и США наблюдателями, находится "на паузе". Говорить о контактах в его рамках пока преждевременно.

— Какие ответные меры намерена принять Москва из-за приостановки вещания в Молдавии русскоязычных телеканалов? Направляла ли уже Россия запрос в международные организации с требованием разобраться в этой ситуации и есть ли вообще шанс получить от них внятный ответ?

— Со стороны МИД России уже звучала оценка такого решения молдавских властей. Повторю: мы считаем это беспримерным актом политической цензуры, нарушением принципа плюрализма СМИ, сознательным лишением миллионов русскоговорящих жителей Молдавии источников новостного контента на предпочитаемом ими языке. Добиваемся, в том числе в международных организациях, должной оценки этого беззакония и отмены этих ограничений.

Говоря о возможных ответных мерах, необходимо понимать, что молдавские граждане нам не чужие. Введение таких мер еще больше затруднит культурные, гуманитарные и человеческие контакты между народами наших стран. Как раз этого добиваются те внешние силы, которые подталкивают Молдавию к разрыву связей с Россией. Мы постоянно призываем молдавских коллег не идти у них на поводу.

Что касается обращений в международные структуры, то мы на постоянной основе используем их площадки для привлечения внимания к нашим озабоченностям в связи с нарушением прав и свобод как в Молдавии, так и других странах. МИД России регулярно направляет доклады "О ситуации в области прав человека в отдельных странах мира" в международные правозащитные структуры. Очередной такой доклад сейчас готовится и в скором времени увидит свет. Насколько известно, в многосторонние структуры также обращаются молдавские и российские общественные организации.

К сожалению, во многих международных объединениях наблюдается засилье представителей западных стран, которые грешат двойными стандартами и не отличаются объективными оценками. Ждать беспристрастной реакции от них не приходится. Несмотря на это, мы не прекращаем усилий по привлечению внимания к ситуации со свободой СМИ в Молдавии.