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ЦАМТО

Стоимостной объем экспорта вооружений предприятий ОПК Турции в 2022 году достиг 4,4 млрд. долларов

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: © AP Photo / Pool

ЦАМТО, 13 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 января заявил, что экспорт вооружений предприятий ОПК страны в 2022 году достиг рекордного объема и составил 4,4 млрд. долл.

Как сообщает Daily Sabah, Р.Эрдоган заявил об этом на мероприятии в северо-западной провинции Сакарья, где состоялась приемка ВС Турции шести самоходных артиллерийских установок Firtina нового поколения.

Р.Эрдоган отметил существенно возросший уровень возможностей оборонной промышленности Турции, подчеркнув, что внешняя зависимость страны в этом секторе упала до 20% с 80% около двух десятилетий назад. "Наш оборонный экспорт, который 20 лет назад составлял всего 248 млн. долл., в 2022 году побил рекорд – 4,4 млрд. долл.", – сказал президент Турции.

По его словам, годовой бюджет, выделяемый на исследования и разработки (НИОКР) в отрасли, достиг в 2022 году 1,5 млрд. долл. по сравнению с 49 млн. долл. в 2002 году, когда к власти пришла правящая Партия справедливости и развития (ПСР). "Тем самым мы совершили революцию в оборонной промышленности", – отметил турецкий президент.

Оборонный сектор Турции в настоящее время включает более 2000 компаний (56 в 2002 году). Стоимостной объем проектов, запущенных в 2022 году, составил 5,5 млрд. долл., а общий пакет заказов турецкого ОПК, по словам Р.Эрдогана, в настоящее время составляет более 60 млрд. долл., а включая тендерные процедуры – 75 млрд. долл.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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