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Военное обозрение

Министр обороны Испании сообщила о наложенном Швейцарией запрете на поставку определённых вооружений Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Швейцария снова наложила запрет на поставку вооружений Украине, на этот раз "пострадала" Испания, намеревавшаяся отправить военную помощь Киеву. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

По данным испанской прессы, Швейцария заблокировала поставку Украине боеприпасов собственного производства, подробности не раскрываются. В Министерстве обороны Испании заявляют о том, что швейцарцы не дают добро на "определенные отправки" Киеву, не вдаваясь в подробности. В то же время в Мадриде призывают Берн снять ограничения, чтобы Испания могла оказывать поддержку Украине на фоне "несправедливого, незаконного и жестокого" вторжения со стороны России.

Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но для определённых поставок нам необходимо разрешение Швейцарии, которое они нам сейчас не дают

- заявила Роблес.

Между тем в Швейцарии заявили, что не получали от Испании официального запроса, но даже при его наличии Мадрид все равно получил бы отказ. Согласно закону "О военных материалах", Швейцария не может поставлять вооружения странам, вовлеченным в международный военный конфликт, а Украина является такой страной.

Можно отметить, что испанцы далеко не первые, получившие запрет на поставку вооружений Украине от Швейцарии. Ранее немцы попытались отправить Киеву боеприпасы к переданным ЗСУ Gepard, но Берн наложил вето на сделку, запретив реэкспорт произведенных в стране снарядов. В итоге все попытки Берлина обойти запрет провалились, а "украинские" ЗСУ Gepard остались без боеприпасов.

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Страны
Германия
Испания
Россия
Украина
Швейцария
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