Белый дом заявил, что взятие РФ Соледара и Артемовска не даст стратегического преимущества

Наступление не остановит и не замедлит украинцев, считает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация полагает, что переход под контроль России Соледара и Артемовска (украинское название Бахмут) не будет иметь стратегического значения. Данную версию изложил в четверг на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы не можем подтвердить сообщения о том, что он пал, - ответил он на вопрос о том, готов ли Вашингтон признать, что российская сторона взяла Соледар под контроль. - Я видел российские заявления относительно этого. Украинцы говорят, что все иначе. Мы не поддерживаем присутствие на месте, так что я не могу подтвердить это". Кирби назвал Соледар "небольшой деревней в Донбассе". "Мы считаем, что россияне заинтересованы в нем по двум причинам. Во-первых, поскольку они считают контроль над ним важным с точки зрения возможности взять и затем удержать Бахмут. Кроме того, там есть соляные шахты. Так что мы считаем, что здесь есть и экономический интерес <...>", - утверждал представитель Белого дома.

"Мы не знаем, как это будет дальше развиваться. Так что я не стану прогнозировать неудачу или успех в данном случае", - отметил Кирби. "Но, даже если Россия возьмет Бахмут и Соледар, это не будет иметь стратегического влияния на саму войну, - сказал он. - И это точно не остановит и не замедлит украинцев в попытках вернуть свою территорию".

В ночь на среду основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что Соледар, за который в последние дни шли бои, взят под контроль бойцами ЧВК. Позднее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что российские войска блокировали Соледар с севера и юга, идут бои в городе. По словам подполковника Народной милиции, депутата парламента ДНР Андрея Баевского, силы РФ продолжают вести бои с остатками украинской группировки.

В районе Артемовска идут ожесточенные бои. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские силы планомерно работают над тем, чтобы отрезать пути снабжения украинской группировки в этом районе и взять ее в клещи. По его словам, взятие под контроль этого города позволит перейти к освобождению северной части республики. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно сообщали, что командование украинских войск перебрасывает на артемовское направление дополнительные силы, но украинские подразделения там несут существенные потери.