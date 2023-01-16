Посол России во Франции заявил, что партнерство стран в космосе имеет богатую историю

История российско-французского сотрудничества и достижений не должна быть забыта, отметил Алексей Мешков

ПАРИЖ, 12 января. /ТАСС/. Российско-французское сотрудничество в исследовании космоса имеет богатую историю и должно продолжаться. Об этом заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков на мероприятии, посвященном 40-летию миссии "Салют-7" и 30-летию миссии "Антарес", которое состоялось в четверг в Русском доме науки и культуры в Париже.

"Для России сотрудничество с Францией в космической сфере всегда имело важное значение, - сказал Мешков. - У истоков развития этих отношений стоял основатель Пятой республики генерал Шарль де Голль, ставший первым главой западного государства, посетившим космодром Байконур".

Глава российской дипмиссии напомнил, что в ходе этого визита в СССР в 1966 году было подписано Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. "Это дало старт многим дальнейшим совместным проектам", - отметил Мешков.

"Сегодня, несмотря на непростую международную обстановку, история российско-французского сотрудничества и героических достижений не должна быть забыта", - подчеркнул российский посол, выразив уверенность, что партнерство между Россией и Францией может привести к крупным открытиям в различных сферах.

В этом же ключе выступил и присутствовавший на мероприятии внук генерала де Голля Пьер де Голль, который заявил, что партнерские отношения взаимовыгодны для двух стран. "Генерал де Голль говорил об особом характере отношений России и Франции", - отметил он, добавив, что верит в продолжение "партнерских отношений и здравый смысл".

Первый французский космонавт

Мешков отметил, что первым французским астронавтом стал Жан-Лу Кретьен, который в 1982 году совершил полет на станцию "Салют-7" вместе с Владимиром Джанибековым и Александром Иванченковым.

"Не менее яркой страницей в освоении космоса стал совместный полет спустя 10 лет на орбитальную станцию "Мир" французского астронавта Мишеля Тонини в составе экипажа Анатолия Соловьева и Сергея Авдеева", - рассказал Мешков. Он подчеркнул, что в ходе обеих миссий проводились научные эксперименты, которые позволили использовать лучшие советские и французские наработки в области исследования космоса.

В свою очередь Кретьен, который подключился к мероприятию в режиме видеосвязи, начал выступление на русском языке, затем перейдя на французский. Исследователь космоса описал свои впечатления после присвоения ему звания Героя Советского Союза за полет в космос. "Я испытал невероятное чувство гордости. До меня эту высшую награду получали всего несколько французов, сражавшихся в авиаполке "Нормандия-Неман", - отметил Кретьен.

В ходе мероприятия прозвучали и слова космонавта Иванченкова. "Несколько дней мы пролетали над Францией, но она была скрыта облаками. Но в один из дней Кретьен увидел Францию - небо над ней было почти безоблачным. Он прильнул к иллюминатору, а когда вернулся к работе, я увидел лицо счастливого человека", - рассказал Иванченков.

В завершении церемонии Мешков и Де Голль совершили символическое гашение открытки, посвященной полету 1982 года.

Первые полеты

Первый совместный российско-французский полет состоялся в 1982 году и продолжался с 24 июня по 2 июля.

Второй полет состоялся в 1988 году. Это была вторая экспедиция Кретьена. С 24 ноября по 21 декабря на борту комплекса "Союз ТМ-7 - станции "Мир" совместно с российскими космонавтами он провел научно-технические работы по программе "Арагац". Было сделано более 12 тыс. снимков земной поверхности, 9 декабря Кретьен и российский космонавт Александр Волков вышли в открытый космос, где была смонтирована созданная французской фирмой "Аэроспасьяль" складывающаяся антенна "ЭРА".

Третий совместный полет по программе "Антарес" состоялся в 1992 году. С 27 июля по 10 августа на корабле "Союз ТМ-15" и орбитальном комплексе "Мир" российские космонавты и французский космонавт-исследователь Мишель Тонини провели совместные работы по космической медицине, психологии, биологии, фундаментальной физике.