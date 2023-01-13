Войти
Военное обозрение

«Динамическая защита повредит машину»: в польской прессе обратили внимание на бронирование российской БМП-2

97
0
0

Источник изображения: topwar.ru

После начала проведения СВО российские бойцы стали прибегать к кустарному усилению защиты различной техники, включая БМП. На дополнительное бронирование одной из них обратили внимание в польской прессе, раскритиковав «дилетантский» подход «разработчиков» из экипажа.

Как указывается в издании Defence24, БМП-1/2 изначально не имели хорошей защиты для перевозимого внутри корпуса десанта, что было вызвано желанием заказчика придать технике плавучесть и требовало уложиться в пороговые значения массы. В 2015 году был разработан комплект дополнительного бронирования 675-сб3КДЗ, однако он не получил широкого распространения в армии.

В итоге после начала боевых действий на Украине в войсках развернулись кустарные работы по усилению защиты БМП. В ход пошли деревянные балки, поддоны, стальные плиты, элементы других машин и отдельные блоки динамической защиты танков.

Источник изображения: topwar.ru

В качестве примера приводится БМП-2, получившая дополнительное бронирование в виде ДЗ. На борта и верхнюю плиту корпуса были установлены блоки «Контакт-1», а на нижнюю плиту лобовой брони – элементы «Контакт-5». На башне рядом с основным вооружением размещены блоки «Контакт-1», при этом большая часть поверхности башни защищена более совершенным «Контактом-5».

Как отмечается в издании, установленные на БМП блоки ДЗ, предназначенные для тяжело бронированных танков, представляют опасность для самой машины:

Сила взрыва заряда внутри патрона [ДЗ] может быть достаточно сильной, чтобы привести к обратному результату и повредить такую легкобронированную технику. Возможен даже разрыв сварных швов брони или образование внутренних осколков, которые нанесут ранения экипажу и перевозимому десанту.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БМП-1
БМП-2
Похожие новости
01.08.2022
Подаренные Македонии российские танки отправились на Украину
13.10.2020
"К чему-то готовятся": зачем США закупают макеты российского оружия
28.08.2018
Рекорды "Армии-2018". Чем запомнился крупнейший оборонный форум года
30.05.2018
Затаскать по Суданам
17.07.2013
Армия пустыни
29.08.2012
Проще закупить у нас на Украине
20.06.2012
"Оборонка" Белоруссии: от России никуда не деться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.01 21:08
  • 41865
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 13:34
  • 1
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 14.01 04:08
  • 2
В России начнут строить десантные катера на воздушной подушке
  • 13.01 14:35
  • 0
Амбиции польско-прибалтийских политиков приведут к ужасающим жертвам среди мирного населения
  • 13.01 14:06
  • 1
В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста в РФ может занять от года до трех лет
  • 13.01 14:05
  • 2
Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач
  • 13.01 14:04
  • 3
«Мы заполним рынок после ухода России»: глава Азербайджана заявил о планах военного экспорта
  • 13.01 13:56
  • 1
Новой целью ВМС США объявлено постоянное поддержание в боевой готовности 75 кораблей одновременно
  • 13.01 11:12
  • 1
Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего по Артемовску и Соледару
  • 13.01 10:43
  • 24
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 13.01 10:27
  • 0
Новая «Люблинская уния». К чему могут привеcти недальновидные решения президентов трех государств