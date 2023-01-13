Посол Украины сообщил, что Киев отвел часть войск на границу с Белоруссией

По словам Вадима Пристайко, Украина опасается наступления

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев вынужден перебрасывать часть войск с линии соприкосновения на границу с Белоруссией, опасаясь наступления с этого направления.

"Мы обеспокоены, мы вынуждены держать наши силы на севере Украины, отводя их с передовой, чтобы быть уверенными, что они не придут", - сказал он в четверг в интервью телеканалу Sky News, отвечая на вопрос ведущей о возможном совместном наступлении России и Белоруссии.

В начале октября 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко обращал внимание на то, что Украина стянула к границе республики группировку численностью до 15 тыс. военнослужащих. Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо в середине ноября сообщал, что украинские силовики к настоящему времени взорвали "практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях" и "начинают взрывать все мосты на Волынском направлении". До этого погранкомитет информировал, что в целях реагирования с белорусской стороны выставлены усиленные наряды, активно применяются технические средства охраны, задействованы маневренные группы территориальных органов погранслужбы.