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ТАСС

Посол Украины сообщил, что Киев отвел часть войск на границу с Белоруссией

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Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
Источник изображения: EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK

По словам Вадима Пристайко, Украина опасается наступления

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев вынужден перебрасывать часть войск с линии соприкосновения на границу с Белоруссией, опасаясь наступления с этого направления.

"Мы обеспокоены, мы вынуждены держать наши силы на севере Украины, отводя их с передовой, чтобы быть уверенными, что они не придут", - сказал он в четверг в интервью телеканалу Sky News, отвечая на вопрос ведущей о возможном совместном наступлении России и Белоруссии.

В начале октября 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко обращал внимание на то, что Украина стянула к границе республики группировку численностью до 15 тыс. военнослужащих. Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо в середине ноября сообщал, что украинские силовики к настоящему времени взорвали "практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях" и "начинают взрывать все мосты на Волынском направлении". До этого погранкомитет информировал, что в целях реагирования с белорусской стороны выставлены усиленные наряды, активно применяются технические средства охраны, задействованы маневренные группы территориальных органов погранслужбы. 

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Страны
Белоруссия
Великобритания
Россия
Украина
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