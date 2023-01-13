Войти
Интерфакс-АВН

Польша получит ЗРК Patriot из Германии на следующей неделе - Минобороны

276
0
0
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot.
Источник изображения: Global Look Press

Комплексы разместят на востоке страны

Варшава. 12 января. ИНТЕРФАКС - Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot из Германии поступят в Польшу в ближайшие дни, сообщает в четверг Польское радио со ссылкой на заместителя главы министерства обороны Польши Войцеха Скуркевича.

"Ракетные установки Patriot из Германии прибудут в нашу страну со дня на день", - сказал он. При этом источники Польского радио в минобороны и в канцелярии президента Польши добавили, что это произойдет после ближайших выходных.

Радио отмечает, что в Польшу также прибудут и служащие бундесвера, пребывание которых на польской территории было оговорено на нескольких уровнях, в частности, оборонными ведомствами и военным командованием двух стран.

По данным Польского радио, системы Patriot и служащие германских вооруженных сил, которые займутся их обслуживанием, будут размещены в Люблинском воеводстве на востоке Польши.

В начале декабря власти Польши приняли предложение Берлина разместить немецкие ЗРК Patriot на польской территории.

"Польское правительство после некоторых колебаний приняло предложение ФРГ развернуть в Польше зенитные ракетные комплексы. Достижение такого соглашения подтвердил представитель Минобороны ФРГ", - сообщала тогда газета "Хандельсблатт".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Продукция
Patriot ЗРК
Похожие новости
19.12.2022
Польский политик Камински: мы не хотим уничтожить Россию
30.06.2022
НАТО переходит к подготовке войны с Россией
29.06.2020
"До Москвы точно достанет": что американцы хотят установить в Европе
09.04.2019
Польша предает собственный ВПК ради противостояния с Россией
20.08.2015
Россия и Иран согласовали поставки С-300
14.07.2015
Впервые с 2008 года Запад вновь начал вооружать Грузию
14.01.2013
НАТО позволило чехам управлять Patriot
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 07:35
  • 41623
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.01 06:53
  • 4
В США оценили применение Су-57 в ходе СВО
  • 12.01 23:09
  • 23
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 12.01 18:00
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Зачем изучают украинских женщин-беженок?
  • 12.01 16:28
  • 0
Беларусь посетила делегация министерства обороны Российской Федерации
  • 12.01 14:24
  • 1
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 12.01 13:21
  • 2
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2022 году
  • 12.01 13:03
  • 2
Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО
  • 12.01 09:49
  • 3
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ