NASA пугает китайской лунной экспансией: кому это выгодно - Мнения ТАСС

Михаил Котов — о том, что есть на Луне и кто какие цели преследует в ее освоении

В самом начале 2023 года в издании Politico вышло интервью главы NASA Билла Нельсона, в котором он заявил, что уже, мол, в самом ближайшем будущем Китай может попытаться занять самые богатые ресурсами участки Луны и не допустить до них Соединенные Штаты.

"Это факт: мы участвуем в космической гонке, — сказал Нельсон. — И это правда, что нам лучше следить за тем, чтобы они не добрались до какого-нибудь места на Луне под видом научных исследований. И не исключено, что они скажут: "Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория".

Туда — не знаю куда, то — не знаю что

То есть глава NASA обвиняет КНР в том, что под видом научных исследований азиатская страна попытается застолбить за собой и захватить часть лунной территории? А основной целью за океаном называют возможность геологической разработки Луны... Лично я же как раз в этом и вижу первую (и главную) неувязку.

Пока на Луне не было найдено каких-либо уникальных и потенциально прибыльных мест для добычи полезных ископаемых. Судя по доставленному на Землю грунту, основу лунного реголита составляют оксиды — самым распространенным из которых является диоксид кремния. Собственно, это же вещество главный компонент почти всех земных горных пород. Да, лунный грунт не принципиально отличается от земного.

Конечно, на Луне обнаружена вода в виде льда, есть металлы — алюминий, железо, титан. Таким образом, на Луне присутствуют элементы, которые помогут осваивать естественный спутник Земли, но не более того. Пока геологи не заявляли о чем-то столь выдающемся, что сулило бы большую экономическую прибыль и чего критически не хватает на Земле.

Даже столь обсуждаемый лунный гелий-3, который в далеком будущем имеет перспективы стать действительно важным топливом для термоядерных электростанций, не имеет четких месторождений. Возможность его добычи чрезвычайно осложняется тем, что элемент сильно рассеян в толще грунта. Содержание гелия-3 в реголите составляет примерно 1 г на 100 т, поэтому для добычи тонны этого изотопа следует переработать на месте не менее 100 млн т грунта. При существующих сегодня технологиях это практически нереально. Конечно, можно сказать, что развитие не стоит на месте, но гораздо проще получить этот изотоп гелия при распаде искусственно полученного трития — как это делается и сейчас на Земле.

Вторую неувязку в словах Нельсона с реальностью я вижу в том, что Китай (так же как и Россия) давно и последовательно продвигает необходимость создания в рамках ООН нового законопроекта, регулирующего научную лунную деятельность. Увы, но "Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах", заключенное в рамках ООН 18 декабря 1979 года, так и не получило широкого распространения — те же Штаты так его и не подписали. Существенную роль играет разве что "Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела" от 1967 года (он же "Договор о космосе", где не предусмотрено какое-либо коммерческое использование космических тел). При этом позиции Китая и России очень четкие и направлены в одном ключе — основой исследования космоса должна быть научная деятельность.

Ценность Луны сегодня, помимо научных открытий, представляется еще и в возможности создания там ферм для орбитальных станций и вывода их на орбиту без громоздких ракет, использования естественного спутника Земли в качестве заправки для межпланетных миссий.

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил после публикации интервью Нельсона в Politico, что "некоторые американские чиновники высказываются безответственно с целью исказить нормальную и законную космическую деятельность Китая". "Космическое пространство — это не поле для борьбы. Исследование и использование космического пространства в мирных целях — это общее дело человечества, и оно должно приносить пользу всем", — подчеркнул представитель Китая.

Психологическая проекция?

В психологии есть такой механизм психологической защиты, как проекция. Это когда внутреннее ошибочно воспринимается как приходящее извне. То есть человек свои собственные мысли, чувства, мотивы приписывает другим, причем зачастую неосознанно. Я в этом смысле вижу прямую схожесть с описываемой в этом тексте ситуацией — не проецирует ли глава NASA на Китай свои замыслы?

Последние несколько лет именно США продвигают "Соглашения Артемиды" — международный договор между правительствами стран, участвующих в программе "Артемида" по высадке человека на Луну. Документ регулирует принципы сотрудничества и гражданской деятельности по исследованию и использованию Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях. Страны — участницы этой программы: США, Австралия, Великобритания, Италия, Канада, Люксембург, ОАЭ, Япония, Украина, Республика Корея, Новая Зеландия, Польша, Мексика, Израиль, Румыния, Бахрейн, Сингапур, Колумбия, Франция и Саудовская Аравия. В целом принципы этого документа базируются на "Договоре о космосе", кроме, пожалуй, экономической части — главная суть "Соглашений Артемиды" в возможности ведения коммерческой деятельности по добыче, переработке и продаже полезных ископаемых и космических объектов. Причем США активно работают по "Соглашениям Артемиды" в обход ООН, видимо не желая публичных обсуждений этого документа.

Получается, что "Соглашения Артемиды", пусть и в рамочном виде, представляют собой некую довольно серьезную мину, расположенную под только еще предстоящими отношениями земных государств на Луне. Например, согласно этому документу, компания или государство-участник, видимо, может начать разработку лунного месторождения, установить охрану от конкурентов на территории для добычи. На мой взгляд, это именно тот подход, который описывал Билл Нельсон в интервью, только почему-то приписывая действия именно Китаю. Потенциально такая стратегия станет причиной конфликтов и приведет к разделу Луны на контролируемые разными странами и компаниями участки, в основном, думается мне, все же по праву силы.

Дайте денег

На самом же деле, на мой взгляд, реальная причина как создания "Соглашений Артемиды", так и интервью Билла Нельсона для Politico очень проста — NASA требуется больше денег, как из государственных, так и из коммерческих источников.

Ведь что такое по сути "Соглашения Артемиды" — попытка найти внешние источники финансирования, как среди других государств, так и среди частных компаний. Предложение инвестировать в космическую программу "Артемида", чтобы в будущем получить возможность заработать на освоении Луны. В принципе, цель логичная и правильная — как еще заставить, например, частный бизнес вкладываться в космические программы? Только обещанием больших прибылей в будущем. С другой стороны, это может привести к ситуации Дикого Запада и "золотой лихорадки" с массовым самозахватом территорий, переделом бизнеса и конфликтами на этой почве.

Представление Китая неким "ужасным злодеем" больше направлено на увеличение бюджетов со стороны государства. Здесь, видимо, прямой расчет на испуг конгрессменов.

Собственно, Министерство обороны США делает так уже многие годы. Прямо перед выделением бюджета в прессе появляется множество статей об опасности со стороны, в частности, Китая или России. Решение, как правило, очень простое — выделение дополнительного финансирования. NASA идет той же проторенной дорожкой. И это несмотря на то, что бюджет космического агентства Штатов на 2023 год составит почти $25,5 млрд. Это почти на $1,5 млрд больше, чем в 2022 году, но на $527 млн меньше, чем запрашивало NASA. При этом эта сумма в разы больше, чем у Китая, Евросоюза и России на космические исследования. Кроме того, стоит учесть, что $25,5 млрд — бюджет только NASA, а ведь есть еще и космические силы США. По оценкам специалистов, в целом бюджет Штатов на деятельность в космической сфере составляет порядка $61,9 млрд, у Китая — $11,94 млрд, около $10 млрд — объединенный бюджет Евросоюза и $3,5 млрд — совокупные государственные затраты на космос у России.

В ожидании здравого смысла

Увы, но если все пойдет так же, как и сейчас, то уже в ближайшем будущем вместо научных исследований и нацеленных на это лунных баз, где трудятся международные коллективы ученых, человечество может получить Луну, разбитую на отдельные территории, контролируемые крупными корпорациями и государствами. Естественный спутник Земли станет местом, где действует право сильного и закон фронтира.

Да, это будет способствовать тому, что лунная экспансия перестанет быть чем-то метафорическим и далеким — она состоится, и, возможно, даже быстрее, чем ожидалось. Однако такое ли космическое будущее хочет (и нужно) человечество?