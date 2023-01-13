Запуск ракеты Virgin Orbit из Британии завершился провалом из-за двигателя второй ступени

The Times сообщает, что "на высоте приблизительно 180 км с верхней ступенью произошла аномалия, которая преждевременно завершила ее первую стадию сжигания"

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании завершился неудачей из-за отключения двигателя второй ступени ракеты-носителя воздушного запуска LauncherOne американской компании Virgin Orbit. Об этом в четверг сообщила газета The Times со ссылкой на заявление фирмы.

"На высоте приблизительно 180 км с верхней ступенью произошла аномалия, которая преждевременно завершила ее первую стадию сжигания. Из-за этого миссия завершилась, компоненты ракеты и полезная нагрузка упали на Землю в рамках одобренного коридора безопасности, даже не достигнув орбиты", - сказано в нем.

Модифицированный самолет Boeing-747 с закрепленной под левым крылом двухступенчатой ракетой-носителем LauncherOne в понедельник вечером поднялся в воздух с территории аэропорта Ньюки на юго-западе Англии для вывода девяти спутников на околоземную орбиту. Спустя чуть более часа после взлета в намеченной точке над Атлантическом океаном недалеко от побережья ирландских графств Корк и Керри на высоте 10,5 км была выпущена ракета LauncherOne.

Согласно трансляции в эфире британского телеканала Sky News, двигатель первой ступени ракеты включился спустя четыре секунды после сброса и работал положенные три минуты перед тем, как первая ступень отделилась. Впоследствии должна была отсоединиться и вторая ступень ракеты, которая поднимает полезную нагрузку до околоземной орбиты (примерно 550 км), однако этого не произошло. Virgin Orbit сообщила, что попробует совершить еще одну попытку запуска спутников из Великобритании к концу 2023 года.

Ранее в общей сложности были проведены пять пусков LauncherOne, причем первый из них завершился неудачей - после сброса с самолета не включились двигатели ракеты. Последующие четыре запуска, произведенные с января 2021 года по июль 2022 года из космопорта в пустыне Мохаве (штат Калифорния), оказались успешными. Ракета достигает 21,3 м в длину и способна развивать скорость до 28,1 тыс. км/ч. Как уточняет Virgin Orbit, с помощью LauncherOne можно выводить на орбиту спутники массой до 500 кг.