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Ростех

В 2022 году «Калашников» установил рекорд по выпуску оружия за последние 20 лет

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Концерн «Калашников»
Концерн «Калашников».
Источник изображения: Концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» Госкорпорации Ростех подвел итоги 2022 года. За прошедший год концерн выполнил 45 контрактов гособоронзаказа, 24 договора по линии военно-технического сотрудничества, а также провел запланированные работы по организации лицензионного производства по одному контракту. Это самые большие договоры в истории предприятия.

В сегменте освоения новой военной и гражданской продукции, налаживания серийного производства «Калашников» выпустил первую партию 7,62х54-мм снайперской винтовки Чукавина, которая по своим техническим характеристикам превосходит изделия, ранее принятые на вооружение МО и другими силовыми структурами.

Кроме того, в 2022 году концерн освоил производство 5,56-мм автомата Калашникова АК-19, 9-мм пистолета-пулемета Калашникова ППК-20, охотничьего самозарядного карабина «Сайга-9» в варианте с элементами ЭВО и охотничьего самозарядного карабина TR3 в варианте с элементами ЭВО.

В целом, дивизион оружейного производства поставил рекорд за последние 20 лет – выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года.

Дивизион инструментального производства также увеличил выпуск готовой продукции в сравнении с предыдущим годом – на 8%.

Объем продукции, выпущенный дивизионом станкостроения, сравнялся с общим объемом производства за три предыдущих года, с 2019 по 2021-й. Сюда вошли токарно-винторезные станки, специальное оборудование, шпиндельные узлы, в том числе – две новинки с числовым программным управлением: автоматы продольного точения и вертикально-фрезерные станки. Доля работ под продажи выросла с 31% в 2021 году до 51% в 2022-м.

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-74 "Калашников"
ПКМ
Сайга (М, МК)
Компании
Концерн Калашников
Ростех
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