В 2022 году «Калашников» установил рекорд по выпуску оружия за последние 20 лет

Концерн «Калашников» Госкорпорации Ростех подвел итоги 2022 года. За прошедший год концерн выполнил 45 контрактов гособоронзаказа, 24 договора по линии военно-технического сотрудничества, а также провел запланированные работы по организации лицензионного производства по одному контракту. Это самые большие договоры в истории предприятия.

В сегменте освоения новой военной и гражданской продукции, налаживания серийного производства «Калашников» выпустил первую партию 7,62х54-мм снайперской винтовки Чукавина, которая по своим техническим характеристикам превосходит изделия, ранее принятые на вооружение МО и другими силовыми структурами.

Кроме того, в 2022 году концерн освоил производство 5,56-мм автомата Калашникова АК-19, 9-мм пистолета-пулемета Калашникова ППК-20, охотничьего самозарядного карабина «Сайга-9» в варианте с элементами ЭВО и охотничьего самозарядного карабина TR3 в варианте с элементами ЭВО.

В целом, дивизион оружейного производства поставил рекорд за последние 20 лет – выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года.

Дивизион инструментального производства также увеличил выпуск готовой продукции в сравнении с предыдущим годом – на 8%.

Объем продукции, выпущенный дивизионом станкостроения, сравнялся с общим объемом производства за три предыдущих года, с 2019 по 2021-й. Сюда вошли токарно-винторезные станки, специальное оборудование, шпиндельные узлы, в том числе – две новинки с числовым программным управлением: автоматы продольного точения и вертикально-фрезерные станки. Доля работ под продажи выросла с 31% в 2021 году до 51% в 2022-м.