ФРГ заявила, что постарается поставить Украине 40 БМП Marder до конца первого квартала

Глава Минобороны страны Кристине Ламбрехт заявила, что Германия и впредь не будет делать односторонних шагов в вопросах поставок оружия украинской стороне

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Германия будет стараться поставить Украине обещанные 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder до конца первого квартала 2023 года. Об этом заявила в четверг глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт на пресс-конференции, которую транслировал телеканал n-tv.

"Мы побеспокоимся о том, чтобы до конца первого квартала 40 Marder и обученных [пользоваться ими] украинских солдат отправились на Украину", - сказала она. Отвечая на вопрос о возможности поставок Киеву танков Leopard, Ламбрехт сообщила, что "правительство ФРГ не принимало решений о передаче боевых танков". "Это решение не принято", - повторила она, добавив, что Германия и впредь не будет делать односторонних шагов в вопросах поставок оружия украинской стороне.

11 января президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Варшава приняла решение передать Киеву танковую роту Leopard в рамках международной коалиции. По его словам, для реализации этого решения "должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования". В то же время правительство ФРГ оставляет за собой право требовать одобрения для конечного применения всех вооружений германского производства.

Украина на протяжении последних месяцев требует от Берлина поставить ей Leopard, однако канцлер Олаф Шольц не раз заявлял, что Германия в этом вопросе будет действовать только в координации со своими союзниками. Он указывал, что до сих пор ни одна страна не поставила Киеву танки западного производства. В то же время на прошлой неделе по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера стороны распространили совместное заявление, в котором сообщалось, что администрация Соединенных Штатов намерена поставить Украине американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а Германия - Marder.