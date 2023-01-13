Войти
Военное обозрение

В западной прессе назвали приоритетные цели для российских дронов в ходе украинского конфликта

289
0
0

Источник изображения: topwar.ru

С начала проведения СВО были опубликованы многочисленные видеоролики, на которых беспилотники «Ланцеты» поражали украинские боевые машины, такие как системы ПВО, самоходные артустановки, танки и военные грузовики. Но это были, скорее, единичные случаи.

С начала текущего года стали выкладываться видео, на котором демонстрируется применение дронов главным образом по тяжёлой технике НАТО: чешской 122-мм РСЗО RM-70, американской 155-мм гаубице М777, польским 155-мм САУ Krab [хотя под удар попадали и различные украинские боевые машины].

Россия использует на Украине беспилотники-камикадзе «Ланцет» в первую очередь для уничтожения боевых машин производства США и Европы

- отмечается в издании World Defence News, называя приоритетные цели российских дронов в ходе украинского конфликта.

Со своей стороны отметим, что удивляться западной прессе по этому поводу не стоит. По мере истощения в ВСУ советской матчасти и замещения её зарубежными системами процент уничтоженной техники НАТО будет только нарастать.

Как указывается, российские войска применяют две версии дронов, производимых отечественной компанией Zala Group. «Ланцет-1» является «миниатюрной» версией и имеет массу около 5 кг. Он оснащен осколочно-фугасным снарядом весом 1 кг. Продолжительность полёта составляет 30 мин, дальность поражения цели – до 40 км, скорость от 80 до 110 км/ч.

«Ланцет-3» – это увеличенная версия с максимальной взлетной массой 12 кг. Модель отличается увеличенным временем полета (40 мин) и способностью нести боеприпас повышенной мощности весом до 3 кг. Максимальная скорость полёта составляет 110 км/ч.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Град РСЗО
Компании
M777
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
26.12.2022
Бес спешки: Россия стремится завершить конфликт на Украине
23.12.2022
Импорторазрушение: в Минобороны РФ рассказали о планах на 2023 год
24.11.2022
Должный ход: в России увеличивается выпуск вооружений для СВО
12.07.2022
Крылья из Советов: откуда на Украину поступают боевые самолеты
17.06.2022
Нелетный состав: какие украинские самолеты сбили ПВО России
27.05.2022
Запасы советского оружия иссякли: промежуточные итоги военной помощи Запада киевскому режиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 07:35
  • 41623
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.01 06:53
  • 4
В США оценили применение Су-57 в ходе СВО
  • 12.01 23:09
  • 23
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 12.01 18:00
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Зачем изучают украинских женщин-беженок?
  • 12.01 16:28
  • 0
Беларусь посетила делегация министерства обороны Российской Федерации
  • 12.01 14:24
  • 1
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 12.01 13:21
  • 2
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2022 году
  • 12.01 13:03
  • 2
Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО
  • 12.01 09:49
  • 3
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ