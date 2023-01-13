В западной прессе назвали приоритетные цели для российских дронов в ходе украинского конфликта

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С начала проведения СВО были опубликованы многочисленные видеоролики, на которых беспилотники «Ланцеты» поражали украинские боевые машины, такие как системы ПВО, самоходные артустановки, танки и военные грузовики. Но это были, скорее, единичные случаи.

С начала текущего года стали выкладываться видео, на котором демонстрируется применение дронов главным образом по тяжёлой технике НАТО: чешской 122-мм РСЗО RM-70, американской 155-мм гаубице М777, польским 155-мм САУ Krab [хотя под удар попадали и различные украинские боевые машины].

Россия использует на Украине беспилотники-камикадзе «Ланцет» в первую очередь для уничтожения боевых машин производства США и Европы

- отмечается в издании World Defence News, называя приоритетные цели российских дронов в ходе украинского конфликта.

Со своей стороны отметим, что удивляться западной прессе по этому поводу не стоит. По мере истощения в ВСУ советской матчасти и замещения её зарубежными системами процент уничтоженной техники НАТО будет только нарастать.

Как указывается, российские войска применяют две версии дронов, производимых отечественной компанией Zala Group. «Ланцет-1» является «миниатюрной» версией и имеет массу около 5 кг. Он оснащен осколочно-фугасным снарядом весом 1 кг. Продолжительность полёта составляет 30 мин, дальность поражения цели – до 40 км, скорость от 80 до 110 км/ч.

«Ланцет-3» – это увеличенная версия с максимальной взлетной массой 12 кг. Модель отличается увеличенным временем полета (40 мин) и способностью нести боеприпас повышенной мощности весом до 3 кг. Максимальная скорость полёта составляет 110 км/ч.