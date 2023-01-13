Politico: Израиль не будет передавать Украине оружие, чтобы не портить отношения с РФ

Издание напоминает, что Запад предлагал властям еврейского государства передать Киеву систему ПРО "Железный купол"

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Новое правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху не будет менять политику по отношению к Украине и не будет оказывать Киеву военную поддержку, чтобы не портить отношения с Россией. Об этом в среду написала газета Politico.

"В политике Израиля по отношению к Украине нет изменений", - сказал газете неназванный израильский чиновник.

В связи с этим Израиль будет и дальше сопротивляться призывам предоставить Киеву военную помощь, отмечает издание. Оно напоминает, что Запад предлагал властям еврейского государства передать Украине систему ПРО "Железный купол".

Как считает эксперт по международным отношениям из Университета Джонса Хопкинса Рафаэлла дель Сарто, несмотря на то, что "Железный купол" считается оборонительной системой, такие поставки на Украину маловероятны, так как "Израиль не хочет расстраивать Россию".

Израильский парламент 29 декабря проголосовал за доверие правительству, сформированному лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху по итогам выборов 1 ноября. В начале января новый глава МИД Израиля Эли Коэн выступил на церемонии вступления в должность, изложив основные направления внешней политики кабмина. Говоря о ситуации вокруг Украины, он подчеркнул, что отныне Израиль "будет меньше говорить публично" об этой проблеме, однако продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь.