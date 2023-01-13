Россия призывает Баку и Ереван к совместному поиску компромиссов - МИД РФ

Продолжается работа по полному разблокированию Лачинского коридора

Москва. 12 января. ИНТЕРФАКС - Россия продолжает работу по разблокированию Лачинского коридора, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы продолжаем работу по его полному разблокированию в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. По линии МВД России, Минобороны России и командования российского миротворческого контингента предпринимаются последовательные шаги по деэскалации", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, в настоящий момент по коридору проходят колонны с гуманитарной помощью. Захарова подчеркнула, что Москва считает неприемлемыми публичные выпады и провокации против российских миротворцев в регионе.

Она отметила, что Москва обеспокоена наметившейся в последние недели негативной тенденцией в отношениях между Баку и Ереваном, ростом напряженности в регионе.