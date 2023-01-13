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ТАСС

Посол Польши сообщил об ускорении работы ЕС над десятым пакетом антироссийских санкций

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Посол Польши в ЕС Анджей Садось
Посол Польши в ЕС Анджей Садось.
Источник изображения: EPA-EFE/ STEPHANIE LECOCQ

По данным Польского агентства печати, причина активизации - приближающийся саммит Евросоюза и Украина, а также годовщина начала СВО

ВАРШАВА, 12 января. /ТАСС/. Евросоюз начал интенсивно работать над десятым пакетом антироссийских санкций. Об этом сообщил в четверг Польскому агентству печати посол Польши в ЕС Анджей Садось.

"Работа действительно ускорилась. Польша с группой аналогично мыслящих стран сейчас предлагает новые санкции", - сказал он.

По данным источника агентства, причина активной работы - приближающийся саммит ЕС - Украина, а также годовщина начала специальной военной операции РФ.

Дипломаты в Евросоюзе неохотно делятся деталями предстоящих ограничительных мер, так как стремятся сохранить эффект неожиданности. Как ожидается, в ЕС вновь попытаются наложить санкции на бриллианты из РФ. "Стоимость экспорта бриллиантов для российского бюджета оценивается в €4,5 млрд. Это немало", - цитирует агентство одного из дипломатов.

Помимо этого, обсуждается возможность введения рестрикций в отношении продукции, которая может потенциально использоваться российской армией, а также в отношении Белоруссии, синхронизируя их в определенных секторах с ранее наложенными на Россию.

Также планируется расширить черные списки физических лиц. "Венгрия уже заявила, что не согласится на некоторые фамилии в санкционных списках. Можно ожидать, что дойдет до очередной напряженности в отношениях с Будапештом", - приводит агентство слова своего собеседника. 

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Белоруссия
Венгрия
Польша
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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