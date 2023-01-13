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ЦАМТО

СВ России предложен зооморфный робот-собака с лазером для поражения оптических приборов противника

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Курсанты
Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии во время боевых стрельб из ракетно-артиллерийского вооружения в Ленинградской области.
Источник изображения: Игорь Руссак / РИА Новости

ЦАМТО, 12 января. Специалисты Михайловской военной артиллерийской академии Минобороны в Санкт-Петербурге предложили Сухопутным войскам применять роботов-собак с установленными на них лазерами для поражения оптических приборов противника.

Как передает "РИА Новости", это следует из документа, размещенного на сайте Роспатента.

"Изобретение может быть использовано для обнаружения и поражения тактическими лазерными комплексами (ТЛК) оптико-электронных устройств противника. На роботе-собаке устанавливают тактический лазерный автоматизированный комплекс, управление и контроль которыми осуществляет дистанционно оператор боевого расчета, находящимся в укрытии", – говорится в реферате изобретения.

Такого робота, по мнению разработчиков, смогут применять Сухопутные войска на "всех театрах военных действий" – на сильно пересеченной, горной и лесистой местности.

Согласно патенту, робот-собака менее заметен и более мобилен, чем другие платформы с лазерным/СВЧ-оружием. "Минимальный силуэт" собаки делает ее трудной целью для вооружений противника. Согласно расчетам, представленным в реферате, потери противника при применении тактических лазеров увеличиваются на 15-30%, а потери своих войск – уменьшаются на 5-15%, отмечает "РИА Новости".

По замыслу ученых, применение "собак" поможет снизить боевой потенциал противника и повысить безопасность операторов боевых лазеров. При этом на мобильный ТЛК предполагается нанести маскирующее покрытие, чтобы робота не смогли вычислить по тепловому и электромагнитному излучению лазерной установки.

"Робот-собака доставляет ТЛК в район боевого применения. После чего оператор включает зондирующий лазер в режим поиска бликующих оптико-электронных приборов противника. При их обнаружении включаются силовые лазеры. Оператор узнает о факте поражения ОЭП по соответствующему обратному, отраженному сигналу, доставляемому в зондирующий лазер", – описывается в патенте принцип работы изобретения.

Как утверждают разработчики, постоянная смена местоположения собаки с лазером после каждого обнаружения и поражения оптоэлектроники противника снижает вероятность обнаружения робота противником, оператор комплекса становится неуязвимым, сообщает агентство.

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