Войти
Интерфакс-АВН

Весенний призыв может проводиться одновременно по старой и новой системам - Картаполов

280
0
0
Андрей Картаполов
Андрей Картаполов.
Источник изображения: © Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва. 12 января. ИНТЕРФАКС - Переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже в весенний призыв, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после - привести эти данные в соответствие с военным заданием", - сказал Картаполов в интервью "Парламентской газете".

По его словам, "на первых порах призывать будут "по смешанному типу" - то есть, людей в возрасте от 18 до 30 лет".

Полный же переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный - 30 лет, займет от одного года до трех лет, сказал глава думского комитета.

В настоящее время на срочную военную службу могут призываться граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.

21 декабря прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства сообщил о планах изменить возрастные рамки призыва на срочную военную службу.

"При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет", - сказал министр. По его словам, также планируется "обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
16.04.2021
Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии
16.09.2020
Олимпиада в погонах
30.04.2020
Призывные комиссии начнут работать 12 мая
14.08.2019
Работа кипит: новейшие Т-15, Т-16 и "Терминаторы" заметили в цехах УВЗ
23.08.2018
Минобороны подвело итоги операции в Сирии
13.04.2017
Оснащение войск РФ в Крыму и Арктике предусмотрено госпрограммой вооружения до 2025 г.
19.11.2014
Военная география Чжухая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 07:35
  • 41623
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.01 06:53
  • 4
В США оценили применение Су-57 в ходе СВО
  • 12.01 23:09
  • 23
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 12.01 18:00
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Зачем изучают украинских женщин-беженок?
  • 12.01 16:28
  • 0
Беларусь посетила делегация министерства обороны Российской Федерации
  • 12.01 14:24
  • 1
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 12.01 13:21
  • 2
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2022 году
  • 12.01 13:03
  • 2
Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО
  • 12.01 09:49
  • 3
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ