Власти США заявили о готовности «защищать» Японию в том числе с помощью ядерного оружия

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В США проведено обсуждение вопроса, связанного с предметным военным партнёрством с Японией. Американские чиновники, проведя консультации с партнёрами из Токио, «пришли к выводу о росте угрозы со стороны Северной Кореи». В Вашингтоне заявили, что риторика лидера КНДР «стала более жёсткой» и что «Ким Чен Ын угрожает применением ядерного оружия».

В связи с этим по итогам переговоров был выработан консенсус в том плане, что США намерены «защищать Японию» в том числе с помощью имеющегося у них арсенала ядерного оружия. Об этом было заявлено после проведённых переговоров сотрудников военных и внешнеполитических ведомств двух стран.

Заявляя о готовности подключить ядерные силы «для защиты Японии», американские чиновники ссылаются на статью 5-ю Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. В статье говорится о том, что если кто-либо осуществит нападение на одну из двух стран, то вторая сторона, соответственно, воспримет это и фактически как нападение на себя.

В Госдепартаменте США заявили, что американские вооружённые силы в таком случае «вправе применить своё ядерное оружие при нападении третьей силы на Японию».

Фактически речь может идти о дополнительных мерах по размещению американского ядерного оружия (как минимум тактического) на Японских островах.

Напомним, что Япония в течение десятилетий находится фактически под оккупацией американских войск. На территории этой страны размещены сразу несколько военных баз США. Многочисленные протесты местных жителей против американского военного присутствия обычно заканчиваются ничем, а нередко и уголовными делами в отношении самих протестующих.