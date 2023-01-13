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ТАСС

Министр ВМС США считает, что страна столкнется с вызовом при поставках оружия Украине

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Министр ВМС США Карлос дель Торо
Министр ВМС США Карлос дель Торо.
Источник изображения: AP Photo/ Jacquelyn Martin

Не исключено, что американский военно-промышленный комплекс не сможет нарастить объемы выпуска продукции, отметил Карлос дель Торо

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Продолжение поставок оружия Украине превратится через полгода-год в вызов для США, если американский военно-промышленный комплекс (ВПК) не сможет нарастить объемы выпуска продукции. С таким признанием выступил в среду в беседе с журналистами министр ВМС США Карлос дель Торо.

"Если конфликт будет длиться еще от шести месяцев до года, то, разумеется, это продолжит приводить цепочку поставок в напряжение таким образом, который будет представлять собой вызов", - заявил дель Торо, комментируя военную помощь Вашингтона Киеву. Как он отметил, Министерство обороны США сейчас тесно взаимодействует с американским ВПК, добиваясь от него расширения объемов выпуска продукции и устранения препятствий на этом пути. Решением связанных с этим проблем занимаются сразу двое представителей руководства Пентагона, напомнил дель Торо. Как он уточнил, такую работу ведут первый заместитель министра обороны Кэтлин Хикс и заместитель министра по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант. "И они начинают добиваться теперь некоторого прогресса", - считает дель Торо.

По его словам, американскому ВПК надо вкладывать средства в развитие кадрового потенциала, в основные фонды, эти решения должны приниматься внутри самих компаний, "чтобы наращивать темпы производства". "Когда это произойдет, мы окажемся в более удачном положении. Сколько на это потребуется времени, зачастую зависит от того, о какой конкретной оружейной системе идет речь", - добавил министр ВМС. Он отвечал на вопросы репортеров на полях конференции, проведенной американской неправительственной Ассоциацией надводных военно-морских сил.

Дель Торо является гражданским координатором развития ВМС США. Кроме того, он курирует аналогичным образом другой вид Вооруженных сил США - Корпус морской пехоты, но не является членом президентского кабинета и подчиняется главе Пентагона Ллойду Остину. Высказывания дел Торо вызвали всплеск комментариев в американской прессе и экспертных кругах. Пресс-служба американских ВМС поспешила "прояснить" его заявления, добиваясь, чтобы их не толковали как слова о том, что через шесть месяцев или год Соединенным Штатам, по сути, придется выбирать, кого вооружать - себя или Украину. 

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США
Украина
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