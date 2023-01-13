Welt: решение Польши о передаче Киеву танков Leopard является выпадом в адрес Шольца

Газета напомнила, что "до сих пор канцлер категорически отказывался давать согласие на экспорт Leopard на Украину"

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Заявление президента Польши Анджея Дуды о намерении Варшавы передать Украине роту танков Leopard является беспрецедентным выпадом в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца и повышает и без того мощное давление на Берлин в вопросе поставок Киеву этих боевых систем. Такая точка зрения содержится в статье, опубликованной в среду в немецкой газете Die Welt.

Авторы отметили, что после слов Дуды "возникает ключевой вопрос: подождет ли Польша "зеленого света" из Германии на передачу Leopard или просто поставит их в одностороннем порядке?". "Последнее было бы беспрецедентным выпадом, поскольку боевой танк Leopard-2 является немецким товаром. Дальнейшая передача танков требует разрешения со стороны Берлина", - говорится в статье. Журналисты напомнили, что "до сих пор канцлер Олаф Шольц категорически отказывался давать согласие на экспорт Leopard на Украину".

В статье отмечается, что и Великобритания пообещала Киеву боевые танки, но речь идет о машинах британского производства, а потому Лондон волен сам принимать решение о поставках, в отличие от Польши. "Как кажется, Варшава теперь просто хочет обойти стороной Германию", - пишут авторы. Они считают, что в случае, если Польше удастся создать международную коалицию, готовую предоставить танки Украине, то аргумент правительства ФРГ, согласно которому поставки таких систем возможны только по согласованию с союзниками, отпадет сам собой, даже если Берлин в коалиции участвовать не будет.

Источник газеты в Варшаве подтвердил, что заявление Дуды призвано усилить давление на ФРГ в преддверии встречи министров обороны западных стран на американской базе Рамштайн, во время которой будет обсуждаться дальнейшая помощь Украине (20 января).

И в самой Германии после заявления польской стороны призывы поставить Киеву Leopard произносят с новой силой. Депутат от фракции "Союз-90/"Зеленые" в Бундестаге Робин Вагенер назвал решение Варшавы "важным сигналом солидарности". По его словам, которые приводит Welt, Берлин должен "последовать этому примеру".

Как отмечает издание, пока неясно, "как может выглядеть международная коалиция по поставкам боевых танков и в какой форме Германия может стать ее частью". С точки зрения авторов, у Шольца есть три варианта действий. "Первое, он мог бы остаться при своем принципиальном "нет" по отношению к поставкам [танков Leopard]. Второе, канцлер мог бы дать зеленый свет на поставки Leopard другими странами. И третье, Германия могла бы сама участвовать в поставках танков как часть коалиции", - говорится в статье.

"Но ощущение, что интересы Берлина на международном уровне больше не учитываются, усиливается", - пишут немецкие журналисты.

В материале также уточняется, что польская армия располагает 249 танками Leopard. Как быстро и сколько машин Польша может предоставить Киеву из своих запасов, зависит от того, когда она получит замену - новые танки - из США и Южной Кореи. "Польша сейчас значительно наращивает военный потенциал", - напомнили авторы. Они также указали на то, что осенью в стране пройдут парламентские выборы и что правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) проводит антигерманскую кампанию. "Разногласия в германо-польских отношениях, которые могут возникнуть, если Варшава преодолеет запрет ФРГ на дальнейшую передачу Leopard, как минимум не должны навредить рейтингу партии", - считают авторы статьи.

Ранее 11 января Дуда сообщил, что Варшава приняла решение передать Украине танковую роту. По его словам, для реализации этого решения "должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования". В то же время правительство ФРГ оставляет за собой право требовать одобрения для конечного применения всех вооружений германского производства.