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ТАСС

Экс-советник главы Пентагона заявил, что ФРГ опасается уничтожения на Украине Leopard 2

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Уничтоженный танк Leopard 2A4
Уничтоженный расчетом ПТРК сирийских курдов танк Leopard 2A4 турецкой армии близ селения Хефтар в районе Билбин близ Африна (Сирия), 03.02.2018.
Источник изображения: twitter.com/LunaticRizgar

Дуглас Макгрегор считает, что логичнее было бы поставить Украине один тип западных танков, так как это упростило бы процесс подготовки военнослужащих к их использованию, а также возможный ремонт

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Власти ФРГ опасаются, что в случае передачи Украине танков Leopard 2 эти боевые машины могут оказаться уничтожены или захвачены. Об этом заявил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.

Он отметил, что логичнее было бы поставить Украине один тип западных танков, так как это упростило бы процесс подготовки военнослужащих к их использованию, а также возможный ремонт. При этом немецкие танки Leopard 2, по мнению Макгрегора, в большей степени отвечают запросу украинских властей в сравнении с американскими машинами Abrams, поскольку имеют "хороший дизельный двигатель, который не нужно заправлять каждые шесть-восемь часов".

"Но я понимаю позицию Германии. Я думаю, что немцы небезосновательно опасаются, что их кинут на произвол судьбы, а их оборудование будет не только уничтожено, но и во многих случаях захвачено", - подчеркнул бывший советник главы Пентагона, отметив, что опасения властей ФРГ разделяет также американская сторона. "Думаю, мы понимаем, что ВСУ терпят крушение", - добавил он.

В среду представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил на брифинге, что Германия продолжает придерживаться прежней позиции по поставкам Украине танков Leopard 2. Она сводится к тому, что Берлин не собирается предпринимать односторонних шагов в этом вопросе и что НАТО не должна стать стороной боевых действий. Киев уже давно требует от Берлина Leopard 2, но германские власти отказывают в таких поставках. В последние дни давление на канцлера Олафа Шольца со стороны оппозиции по этому вопросу стало сильнее.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции во Львове, что страны Запада не должны жалеть танков для передачи Украине. Затем его польский коллега Анджей Дуда сообщил о планах передать Украине роту танков немецкого производства Leopard в рамках поддержки международной коалиции. 

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