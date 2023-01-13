В Бундестаге заявили о необходимости начать обучение солдат ВСУ управлению Leopard 2

По словам председателя комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, таким образом "в случае необходимости не придется терять лишнее время"

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага (парламента ФРГ) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала начать обучение украинских военнослужащих управлению танками Leopard 2 германского производства. Соответствующее заявление она сделала в среду изданию Der Spiegel.

По словам депутата германского парламента, обучение солдат ВСУ управлению Leopard 2 "имеет смысл", так как "в случае необходимости не придется терять лишнее время". Штрак-Циммерман также сообщила о желании поставить Киеву танки германского производства со стороны "некоторых финских парламентариев" и обозначила "готовность Испании обучать украинских военных управлению данными боевыми машинами на территории Латвии".

"Нам нужна стратегия оценки военной ситуации на ближайшие несколько месяцев и учета соответствующих пожеланий Украины. Чтобы мы, наконец, могли оказаться впереди волны, а не всегда плыть за ней", - добавила глава комитета Бундестага по обороне.

На Украине требуют от Германии отправить боевые танки Leopard 2, однако в Берлине неоднократно заявляли, что не будут принимать таких решений в одиночку. Среди входящих в правящую коалицию партий есть отдельные политики, которые находятся на стороне Киева в этом вопросе. Штрак-Циммерман является одним из представителей парламентского большинства, выступающих за усиление военной поддержки Украины и поставку ВСУ боевых танков западного производства.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью германскому порталу Tagesschau о том, что правительство ФРГ примет решение о предоставлении Киеву танков Leopard 2. Глава украинского МИД также призвал Берлин разрешить другим европейским странам поставки Киеву боевых машин данного типа.