Войти
ТАСС

В Бундестаге заявили о необходимости начать обучение солдат ВСУ управлению Leopard 2

260
0
0
Танки ВСУ на востоке Украины
Танки ВСУ на востоке Украины.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march

По словам председателя комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, таким образом "в случае необходимости не придется терять лишнее время"

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага (парламента ФРГ) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала начать обучение украинских военнослужащих управлению танками Leopard 2 германского производства. Соответствующее заявление она сделала в среду изданию Der Spiegel.

По словам депутата германского парламента, обучение солдат ВСУ управлению Leopard 2 "имеет смысл", так как "в случае необходимости не придется терять лишнее время". Штрак-Циммерман также сообщила о желании поставить Киеву танки германского производства со стороны "некоторых финских парламентариев" и обозначила "готовность Испании обучать украинских военных управлению данными боевыми машинами на территории Латвии".

"Нам нужна стратегия оценки военной ситуации на ближайшие несколько месяцев и учета соответствующих пожеланий Украины. Чтобы мы, наконец, могли оказаться впереди волны, а не всегда плыть за ней", - добавила глава комитета Бундестага по обороне.

На Украине требуют от Германии отправить боевые танки Leopard 2, однако в Берлине неоднократно заявляли, что не будут принимать таких решений в одиночку. Среди входящих в правящую коалицию партий есть отдельные политики, которые находятся на стороне Киева в этом вопросе. Штрак-Циммерман является одним из представителей парламентского большинства, выступающих за усиление военной поддержки Украины и поставку ВСУ боевых танков западного производства.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью германскому порталу Tagesschau о том, что правительство ФРГ примет решение о предоставлении Киеву танков Leopard 2. Глава украинского МИД также призвал Берлин разрешить другим европейским странам поставки Киеву боевых машин данного типа. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Испания
Латвия
Украина
Продукция
Leopard-2
Похожие новости
07.06.2022
Испания передаёт Украине ЗРК Skyguard Aspide и предлагает поставку танков Leopard 2A4
26.01.2022
Планы НАТО по захвату Калининграда ставят под удар Прибалтику
25.05.2020
Украина показала «бронированный кулак НАТО» у границ России
02.11.2018
Учения или шоу? В Латвии прошли "масштабные" маневры Iron Tomahawk-2018
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 07:21
  • 41622
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.01 06:53
  • 4
В США оценили применение Су-57 в ходе СВО
  • 12.01 23:09
  • 23
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 12.01 18:00
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Зачем изучают украинских женщин-беженок?
  • 12.01 16:28
  • 0
Беларусь посетила делегация министерства обороны Российской Федерации
  • 12.01 14:24
  • 1
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 12.01 13:21
  • 2
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2022 году
  • 12.01 13:03
  • 2
Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО
  • 12.01 09:49
  • 3
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ