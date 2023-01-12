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Интерфакс-АВН

Экспедицию экипажа "Союз МС-22" на МКС продлят на несколько месяцев - "Роскосмос"

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Сергей Крикалев
Сергей Крикалев.
Источник изображения: © Артем Геодакян/ТАСС

Вашингтон. 11 января. ИНТЕРФАКС - Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что миссия экипажа "Союз МС-22" на Международной космической станции (МКС) будет продлена на несколько месяцев.

"Поскольку планируется прибытие нового корабля, следующая замена экипажей предполагается через полгода, мы, вероятно, продлим срок работы 68-й экспедиции на борту станции еще на несколько месяцев", - сказал Крикалев ходе телеконференции NASA.

"Точная дата, когда мы отправим им замену, пока не определена, но миссия продлится ещё несколько месяцев", - заявил он.

По словам руководителя программы МКС в NASA Джоэля Монталбано, один из членов экипажа "Союз МС-22" может пересесть на Crew Dragon в случае нештатной ситуации до прибытия "Союза МС-23" на МКС.

Ранее в среду глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкомиссия приняла решение провести запуск космического корабля "Союз МС-23" к МКС 20 февраля в беспилотном режиме с доставкой грузов.

На нем на Землю позже сможет вернуться российско-американский экипаж поврежденного корабля "Союз МС-22" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

По словам Борисова, корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором спустят на Землю в беспилотном варианте.

Глава госкорпорации также отметил, что "на состоявшемся накануне Совете главных конструкторов в РКК "Энергия" представители NASA согласились с выводами Совета и подтвердили готовность оказать необходимое содействие".

15 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции.

Сообщалось, что после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке корабля достигла плюс 40 градусов, а в жилом - плюс 30.

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