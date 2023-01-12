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Интерфакс-АВН

Российская "операционка" спецназначения Astra Linux Special Edition сертифицирована в Белоруссии - разработчик

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Astra Linux
Операционная система Astra Linux.
Источник изображения: ТАСС/Петр Ковалев

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС - Оперативно-аналитический центр при президенте Белоруссии завершил сертификацию защищенной операционной системы Astra Linux Special Edition РУСБ.10015-37, сообщает пресс-служба ГК "Астра".

"Это единственная российская программная платформа, которая соответствует требованиям технического регламента и государственным стандартам Белоруссии, предъявляемым к средствам защиты информации. Продукт может использоваться в информационных системах, обрабатывающих информацию ограниченного распространения до класса 1 включительно", - сказано в сообщении, распространённом во вторник.

По информации пресс-службы, получению сертификата предшествовали исследования, проведенные испытательной лабораторией ООО "Секьюрити Лаб". Работы затронули все заявленные возможности, связанные с обеспечением безопасности данных, в том числе внимание было уделено средствам создания и защиты среды виртуализации и защищенной системе управления базами данных, включенным в состав операционной системы. Установлено, что продукт соответствует требованиям технического регламента и указанным в нем государственным стандартам Республики Беларусь.

В сообщении приводятся слова заместителя генерального директора ГК Astra Linux Юрия Соснина, который сообщил, что ранее операционная система уже была сертифицирована по требованиям безопасности для применения в информационных системах Белоруссии.

"В рамках последовательного развития продукта мы подготовили и передали на сертификацию очередное обновление Astra Linux Special Edition 7.7, которое является полнофункциональным аналогом российских вариантов исполнения Astra Linux Special Edition 1.7 с оперативным обновлением 1.7.2. Одновременно с этим, чтобы обеспечить возможность применять решение в более широком спектре информационных систем, мы подали новую заявку на сертификацию по более высоким показателям защищенности", - сказал Соснин.

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