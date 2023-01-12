Варшава наращивает военный потенциал: кто ее критикует - Мнения ТАСС

Ирина Полина — о повышении бюджета на вооружение Польши, массовом призыве и реакции на это

Власти Польши в минувшем году начали рекордными темпами наращивать военный потенциал страны. Огромные средства вкладываются в приобретение нового вооружения, увеличение численности армии с привлечением добровольцев. В Варшаве не устают утверждать: "Хочешь мира — готовься к войне". Этим крылатым выражением в республике и объясняют настоящую внутреннюю гонку вооружений, которая уже развернулась. Руководители страны прямо говорят, что планируют стать ведущей военной державой на восточном фланге НАТО, создав сильнейшие сухопутные силы в Европе.

Новая дивизия и закупки

Первой новостью Минобороны Польши в 2023 году стало объявление о создании на востоке страны новой дивизии. Она станет пятым тактическим формированием в польской армии и будет состоять из четырех бригад, в каждой из которых планируется по четыре батальона. По словам министра обороны страны Мариуша Блащака, дивизия будет оснащена самым современным вооружением, которое уже есть в Польше или же поступит в ближайшее время на основании достигнутых договоренностей. В частности, ее планируется вооружить американскими и южнокорейскими танками Abrams и K-2. Также частью дивизии должна стать артиллерийская бригада с самоходными гаубицами польского производства Krab, южнокорейскими К-9 и беспилотными системами разведки.

Среди крупных иностранных приобретений Польши отмечу ранее заказанные у США истребители F-35, батареи ПРО/ПВО Patriot и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кроме того, весной республика сообщила о приобретении 250 танков Abrams, а в конце 2022 года Варшава договорилась с Южной Кореей о закупке 48 истребителей FA-50, танков К2 Black Panther, самоходных артиллерийских установок К9 и 288 РСЗО K239 Chunmoo.

Польская оборонная промышленность также регулярно получает заказы на отечественное вооружение на сотни миллионов злотых. Контракты с Южной Кореей предусматривают трансфер технологий, что тоже явно прибавит работы польским военным заводам.

В наступившем году на модернизацию польской армии планируется выделить около 130 млрд злотых (почти $30 млрд), что составляет более 3% ВВП страны — самый большой показатель в Европе. Ранее же на оборону Польша выделяла от 30 до 40 млрд злотых в год ($6,8–9 млрд). В прошлом году эти расходы достигли 100 млрд злотых ($22,7 млрд).

Критика

Такой подход польских властей к вооружению страны вызывает удивление у партнеров далеко за ее пределами, в том числе среди азиатских инвесторов. "Корейцы радуются, что мы у них покупаем, но как корейцы, так и японцы спрашивают меня, не готовится ли Польша к войне?" — сказал в интервью порталу Interia бывший министр экономики и вице-премьер Польши (2012–2015) Януш Пехочиньский, возглавляющий сегодня польско-азиатскую торгово-промышленную палату.

"Польша, покупая столько вооружения, дает определенный сигнал. Представим себе, что мы инвесторы из Японии, Кореи, Малайзии, Китая. Такой инвестор, прежде чем принять деловое решение, сначала принимает во внимание такой элемент риска. А нам для развития польской промышленности нужны инвестиции", — предупредил Пехочиньский.

Действия Польши, конечно, не остались без внимания и в странах Европы. "Польша быстро вооружается и с сумасшедшей скоростью подписывает колоссальные заказы", — подчеркивает Le Figaro. Голландская ежедневная газета Financieele Dagblad назвала Польшу "новой военной сверхдержавой Европы".

"Германия, похоже, приветствует наращивание Вооруженных сил Польши, несмотря на сложные двусторонние отношения между двумя странами и сложную историю между ними. Берлин рассматривает Польшу как буфер, отделяющий ее от сферы влияния России. Чем больше танков и войск будет у Польши, тем безопаснее будет Германия", — написала газета Politico.

Вашингтон, в свою очередь, видимо, с удовлетворением наблюдает за польскими усилиями, отмечая тот факт, что значительную часть покупок Польша совершает в США. Стороны "договорились работать вместе, чтобы помочь польским вооруженным силам стать одними из самых боеспособных в Европе", заявлял ранее пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби.

Темпы и масштабы приобретения действующими польскими властями вооружения активно критикует оппозиция. Бывший министр обороны Польши (2011–2015), депутат крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Томаш Семоняк считает, что власти увлеклись гигантоманией. "Непонятно, что в этих покупках является приоритетом. Кажется, мнения армии никто не спрашивает. Создается впечатление, что решения на эту тему принимаются в узком политическом кругу. И продиктованы они проходящими через несколько дней пресс-конференциями, на которых торжественно объявляется новая программа, а не тщательным анализом потребностей. Условия таковы, что обязательно должно быть что-то новое, самое лучшее, самое большое в мире", — сказал он в интервью изданию Kultura Liberalna.

Эксперты отмечают значительную хаотичность текущих закупок.

В частности, мало внимания уделяется флоту, который в Польше и так почти не развивается. Второй момент — медленные темпы реализации программы модернизации сил ПВО.

"Таким образом, жестокая правда заключается в том, что, если мы столкнемся с противником, обладающим такими возможностями воздушного нападения, как сегодняшняя Россия (которые ограничены), наши впечатляющая и ценная бронетехника и артиллерия на земле станут относительно легкой мишенью. Наши склады и пути снабжения, командные пункты и даже полевые кухни — тоже. Аэропорты — тоже. Города, электростанции, нефтеперерабатывающие заводы — как указано выше", — написало издание Dziennik Gazeta Prawna.

Массовый призыв

Ко всему прочему, большой общественный резонанс в Польше вызвало объявление о планах властей призвать на учения в 2023 году 200 тыс. резервистов. Возможность обязать практически любого годного для военной службы гражданина вне зависимости от его жизненных планов появилась у Минобороны Польши после принятия в стране 11 марта 2022 года нового закона "О защите отечества". Там уточняется, что учения могут быть однодневными, 30-дневными, 90-дневными и могут затронуть как мужчин, так и женщин до 55 лет. Избежать призыва будет непросто.

"Государство не должно решать, как человек распоряжается своим телом и временем. Обязательные учения — это пример того, как государство решает за нас", — прокомментировал ситуацию председатель Либертарианской партии Ян Бжостек. "Нас могут в любой момент вызвать в казармы, а потом — на войну отдавать свои жизни. Никто не может быть принужден к героизму, а таким принуждением является призыв на военную службу", — добавил он.

"Польша должна сосредоточиться на восстановлении запущенной армии. Люди уходят оттуда, потому что чувствуют себя недооцененными, карьера в армии практически невозможна, — указал Бжостек. — Государство должно сделать карьеру в армии конкурентоспособной, потому что сегодня это не альтернатива".

А Васька слушает, да ест

Обеспокоенность общества после объявления планов о привлечении резервистов была настолько высока, что власти Польши на всех уровнях были вынуждены успокаивать граждан, заявляя, что в первую очередь на учения будут призывать людей, прошедших военную подготовку, что учения будут проводиться в выходные дни, чтобы не мешать профессиональной деятельности, что предпочтение будет отдаваться добровольцам.

При этом сегодня развернута масштабная кампания по привлечению внимания к службе в армии. Регулярно в выходные дни в разных регионах страны проводится акция "Тренируйся с армией", предлагается пройти основы военной подготовки, открываются стрельбища, объявляется о введении новых льгот и доплат для военных — делается все, чтобы в стране было как можно больше солдат.

Ранее сообщалось, что численность польских вооруженных сил планируется довести до 300 тыс., из которых 50 тыс. человек будут членами Войск территориальной обороны. Летом глава правящей в Польше с 2015 года партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил о возможности увеличения численности польской армии до 400 тыс. человек. Сейчас же общая численность военнослужащих в Польше составляет 164 тыс. человек, включая профессиональную армию, Войска территориальной обороны, добровольцев и студентов военных учебных заведений.

Главный вопрос

Укрепление сухопутных войск, массовое приобретение танков и артиллерии, расширение личного состава армии — что, если не факторы, указывающие на подготовку Польши к классическим военным действиям? А с кем Варшава намерена воевать? Все текущие действия и шаги польские власти объясняют угрозой, якобы исходящей со стороны России (о чем также свидетельствуют высказывания выше).

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин не перестает призывать жителей стран Запада не верить, что Россия является их противником. "Что касается нашего послания рядовым гражданам западных стран, и Соединенных Штатов, и Европы, хочу сказать самое главное: боритесь за повышение заработной платы. Это первое. Второе — не верьте тому, что Россия является вашим врагом или даже противником. Россия — ваш друг", — сказал он на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Ранее же об отсутствии причин угрожать безопасности Польши неоднократно говорил и посол РФ в Польше Сергей Андреев. "Польше нечего бояться. Россия не собирается нападать на Польшу. Я говорил это много раз, но этот вопрос мне задают снова и снова. Нет никаких сомнений, что у России нет никаких причин для того, чтобы угрожать безопасности Польши", — заявлял российский представитель.

Среди других потенциальных возможностей использования польских вооруженных сил местные аналитики называют поддержку союзнических действий в случае конфликтов в иных частях света: вероятное столкновение Китая и Тайваня, войны в Африке или на Ближнем Востоке — возможны разные варианты.

"Очевидно, что в наиболее вероятных сценариях применения польских вооруженных сил бронетанковые силы и дальнобойная артиллерия будут играть не самую важную роль. Военно-морской флот, способный взаимодействовать с союзниками в отдаленных водах, и легкие подразделения спецназа будут иметь первостепенное значение. Кроме того — авиация и возможность бороться со всеми летающими объектами с земли и воды. И прежде всего — эффективная, профессиональная разведка и контрразведка", — считает заместитель директора Института международных отношений и общественной политики университета Яна Кохановского в Кельце аналитик и публицист Витольд Сокала.