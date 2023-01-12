По вопросу мандата СБ ООН для миротворцев в Карабахе нужно согласие всех сторон конфликта - Песков

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС - В Кремле заявили, что предложение руководства Армении о возможном обращении в Совбез ООН обсуждается на рабочем уровне между Москвой и Ереваном, но для решения этого вопроса необходимо согласие всех сторон конфликта.

На просьбу журналистов прокомментировать слова премьера Армении Никола Пашиняна о том, что в Ереване не исключают обращения в СБ ООН по вопросу мандата миротворцев в зоне карабахского конфликта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "На различных уровнях постоянно идут контакты, безусловно, эта тема неоднократно была на повестке".